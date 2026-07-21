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Din ce își câștigă banii Daniela Crudu, după ce a renunțat la televiziune. A spus fără ezitare cu ce se ocupă

Daniela Crudu este mama a doi copii și în ultima perioadă nu a mai apărut în emisiuni TV, așa cum apărea înainte de a fi părinte. Recent, bruneta a participat la un podcast, unde a povestit cum arată viața ei în prezent, ce a mai făcut și cu ce se ocupă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 15:21 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 16:03
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Daniela Crudu a spus cu ce se ocupă | Antena 1
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Daniela Crudu a recunoscut că activează pe o platformă pentru adulți, precizând că a fost atrasă în special de partea financiară, care o mulțumește.

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Cu ce se ocupă Daniela Crudu după ce s-a retras din televiziune. Fosta asistentă TV a recunoscut fără rușine din ce își câștigă banii: „E o lume nouă”

„Acum lucrez și la un studio de videochat din București. E o lume nouă asta, mi-a atras atenția din mai multe puncte de vedere, în primul rând material, normal să recunosc. Și al doilea rând curiozitățile. Tot ce se întâmplă acolo e wow. Eu mor de râs, mă distrez rău de tot acolo și mă simt ca acasă, de aceea îmi place. Fac ce vreau. Sunt prietenoși, e o atmosferă deschisă, programul ți-l faci singură Chiar dacă ziceam că nu mă mai uimește nimic, aici chiar am rămas uimită”, a declarat Daniela Crudu în podcastul „Răsfățata Universului”.

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Daniela Crudu a povestit că este logodită cu tatăl copiilor ei și că este împlinită pe plan familial. Fosta asistentă TV are doi copii de vârste apropiate.

„După trei luni după ce am născut fata am rămas iar gravidă și s-a închis totul pentru mine (…) M-a cerut, dar încă nu (n.r. nu s-a măritat). Da, inelul (n.r. a fost scump). O să facem (n.r. nunta), nu vreau să îmi fac planuri”, a mai declarat Daniela Crudu.

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Cum a răspuns Daniela Crudu întrebată dacă mai vrea să facă un copil

Daniela Crudu are 37 de ani și spune că nu mai vrea copii: „Nu mai, gata! E și risc. Dacă am avut 2 cezariene una după alta. Nu e ok. Mi-am făcut griji că au fost pericole, dar n-are nimic, e bine”, a spus Daniela.

Daniela Crudu

„Am stat destul acasă. Am rămas gravidă în 2022 și până acum am stat acasă. Nu ai cum să rupi lanțul și nici nu vreau, dar pot să le împac pe toate. În primul rând am ajutor, mă ajută mama lui cu copiii, Lili. Mă înțeleg cu socra și o să-i dau și la grădiniță. Trebuie să fii optimist pentru că dacă îți faci griji multe și gânduri, nu-ți iese nimic”, a mai spus fosta asistentă TV.

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