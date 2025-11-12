Doliu în familia lui Costel Biju. Artistul a pierdut o persoană dragă: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume”

Costel Biju trece prin momente dificile. Cântărețul de manele a pierdut o persoană dragă, iar vestea tristă a fost făcută chiar de el pe contul de Facebook.

Ziua de 11 noiembrie 2025 este una neagră pentru Costel Biju. O tragedie a avut loc în familia acestuia. Pentru că este destul de activ pe rețelele sociale, cântărețul de manele nu a ezitat să facă anunțul dureros.

Artistul a publicat pe contul de Facebook o imagine cutremurătoare cu o persoană dragă din viața lui, iar în dreptul ei a adăugat un mesaj copleșitor. Prietenii virtuali au fost luați prin surprindere de veste.

Costel Biju a pierdut o persoană dragă din viața lui. Despre cine este vorba

Marți, 11 noiembrie 2025, Costel Biju și-a pierdut socrul. Se pare că manelistul avea o relație specială cu tatăl soției sale, iar moartea acestuia i-a adus multă durere.

Articolul continuă după reclamă

Cântărețul a distribuit în mediul online o fotografie cu socrul său pe patul de spital. Poza a atras rapid atenția fanilor.

Citește și: Imagini opulente de la majoratul lui Tony, fiul lui Costel Biju. Ce cadouri scumpe a primit tânărul de la tatăl său

„Astăzi, 11 noiembrie 2025, la ora 17:00, a plecat dintre noi cel mai bun om din lume, socrul meu, tăticul meu bun. Cu sufletul îndurerat scriu și cu lacrimi în inimă, tata, îți spun să ai drum lin către cer și Dumnezeu să te primească lângă El pentru că o să fii un înger bun. Să ai grijă de noi, copiii tăi, și de nepoții tăi de acolo de sus!”, a scris Costel Biju în dreptul fotografiei sfâșietoare.

Postarea cântărețului a strâns mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali.

„Condoleanțe, Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, „Dumnezeu să-l odihnească în pace! Un ginere adevărat care și-a iubit socrul!”, „Sincere condoleanțe familiei!” sau „Multă putere să vă dea Dumnezeu! Este tare greu când pleacă părinții”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

„Drum lin, tată-socru! Nu te vom uita niciodată în viața noastră! Ai fost și vei rămâne socrul meu cel mai minunat!”, a mai adăugat Costel Biju în dreptul unei poze cu doliu de pe contul de Facebook.

Costel Biju are o familie minunată

Deși este cunoscut de o țară întreagă, puțini sunt cei care știu faptul că artistul are o familie minunată. Costel Biju se mândrește ori de câte ori are ocazia cu soția lui, dar și cu doi copii minunați, Antonio și Dănuț.

Atunci când nu se află pe scenă sau la evenimente, cântărețul de manele petrece momente de neuitat alături de cele mai importante persoane din viața lui. Mai mult, Costel Biju se laudă și cu o frumoasă poveste de iubire alături de femeia care i-a dăruit doi băieți.

Citește și: Costel Biju i-a făcut o declarație de dragoste soției sale. Imaginea emoționantă pe care a publicat-o artistul: „Cea mai frumoasă”

Artistul și soția lui sunt împreună de mai bine de 20 de ani, iar căsnicia lor devine mai puternică pe zi ce trece.

Pentru că este foarte mândru de familia lui, Costel Biju nu ezită să publice imagini cu cei doi copii și cu partenera lui pe rețelele sociale. De curând, acesta a făcut senzație cu o poză în care apare alături de soție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările