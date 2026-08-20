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Dorian Popa și soția sa, sărut pasional în văzut tuturor, pe străzile din New York. Gestul a stârnit valuri de reacții pe internet

Dorian Popa și Andreea, soția sa, au împărtășit cu urmăritorii din mediul online imagini romantice din vacanța în New York.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 10:41 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 10:57
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Dorian Popa și soția sa, sărut pasional în văzut tuturor, pe străzile din New York. Gestul a stârnit valuri de reacții pe internet | Captură Instagram
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Dorian Popa se poate considera un bărbat norocos și în dragoste. Artistul și-a găsit jumătatea în brațele Andreei, o tânără studentă la medicină și, totodată, viitor doctor, cu care s-a căsătorit în data de 24 aprilie 2026, într-un cadru de poveste.

De când a întâlnit-o pe femeia vieții sale, Dorian Popa radiază de fericire și are grijă să îi facă toate poftele. De curând, cei doi au plecat într-o vacanță în New York, de unde au postat, pe rețelele de socializare, mai multe imagini romantice.

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Dorian Popa și soția sa, sărut pasional pe străzile din New York

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Dorian Popa și Andreea se bucură de o escapadă romantică în New York. Cei doi s-au fotografiat în timp ce se sărutau pasional pe celebrul Times Square, iar imaginea a devenit rapid virală.

Nu este deloc greu de observat cât de îndrăgostit este artistul de femeia care i-a devenit soție. În același timp, este clar că și Andreea se topește după el, așadar cei doi nu ratează niciun moment să își exprime sentimentele puternice.

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Cum a fost cerută în căsătorie Andreea de Dorian Popa. Artistul a avut grijă să o facă într-un cadru de vis

Dorian Popa a postat pe rețelele de socializare imagini cu reacția partenerei sale atunci când i-a pus marea întrebare.

Vloggerul a avut grijă ca Andreea să nu uite niciodată momentul, așadar, cererea în căsătorie a avut loc pe un iaht, fiind înconjurați de prieteni. Din clipul video se poate observa că tânăra nu se aștepta la o astfel de surpriză din partea partenerului său.

„Vrei să fii soția mea?”, a întrebat-o Dorian Popa.

Andreea nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi. Ulterior, aceasta a spus un „DA” sincer și hotărât.

„Nici nu știu dacă e de fericire sau de supărare (n.r plânsul)”, a glumit vloggerul.

În dreptul postării, Dorian Popa a folosit o descriere care i-a emoționat pe fani: „Cel mai frumos moment din viața mea”, a scris el.

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Dorian Popa și soția sa, sărut pasional în văzut tuturor, pe străzile din New York. Gestul a stârnit valuri de reacții pe internet
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Postarea acestuia a strâns mai bine de 40 de mii de aprecieri și o mulțime de reacții din partea urmăritorilor.

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