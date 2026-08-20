Dorian Popa și Andreea, soția sa, au împărtășit cu urmăritorii din mediul online imagini romantice din vacanța în New York.

Dorian Popa și soția sa, sărut pasional în văzut tuturor, pe străzile din New York. Gestul a stârnit valuri de reacții pe internet | Captură Instagram

Dorian Popa se poate considera un bărbat norocos și în dragoste. Artistul și-a găsit jumătatea în brațele Andreei, o tânără studentă la medicină și, totodată, viitor doctor, cu care s-a căsătorit în data de 24 aprilie 2026, într-un cadru de poveste.

De când a întâlnit-o pe femeia vieții sale, Dorian Popa radiază de fericire și are grijă să îi facă toate poftele. De curând, cei doi au plecat într-o vacanță în New York, de unde au postat, pe rețelele de socializare, mai multe imagini romantice.

Citește și: Dorian Popa, poză cu soția la plajă. Replica artistului, după ce a fost prins că și-a editat pozele cu inteligenta artificială

Dorian Popa și soția sa, sărut pasional pe străzile din New York

Articolul continuă după reclamă

Dorian Popa și Andreea se bucură de o escapadă romantică în New York. Cei doi s-au fotografiat în timp ce se sărutau pasional pe celebrul Times Square, iar imaginea a devenit rapid virală.

Nu este deloc greu de observat cât de îndrăgostit este artistul de femeia care i-a devenit soție. În același timp, este clar că și Andreea se topește după el, așadar cei doi nu ratează niciun moment să își exprime sentimentele puternice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Dorian Popa și-a transformat vila de lux din Domnești! Cum arată casa după ce a renovat-o complet

Cum a fost cerută în căsătorie Andreea de Dorian Popa. Artistul a avut grijă să o facă într-un cadru de vis

Dorian Popa a postat pe rețelele de socializare imagini cu reacția partenerei sale atunci când i-a pus marea întrebare.

Vloggerul a avut grijă ca Andreea să nu uite niciodată momentul, așadar, cererea în căsătorie a avut loc pe un iaht, fiind înconjurați de prieteni. Din clipul video se poate observa că tânăra nu se aștepta la o astfel de surpriză din partea partenerului său.

„Vrei să fii soția mea?”, a întrebat-o Dorian Popa.

Andreea nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi. Ulterior, aceasta a spus un „DA” sincer și hotărât.

„Nici nu știu dacă e de fericire sau de supărare (n.r plânsul)”, a glumit vloggerul.

În dreptul postării, Dorian Popa a folosit o descriere care i-a emoționat pe fani: „Cel mai frumos moment din viața mea”, a scris el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea acestuia a strâns mai bine de 40 de mii de aprecieri și o mulțime de reacții din partea urmăritorilor.