Elena Hagi a făcut furori pe internet cu o rochie prețioasă. Cum s-a pozat soția lui Ianis Hagi

Elena Hagi, apariție de senzație în online într-o ținută de mii de euro. Iată cât a costat fiecare piesă vestimentară și ce siluetă de invidiat are la doar câteva luni după ce a născut.

Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 16:16 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 17:10
Elena Hagi a făcut furori pe internet cu o rochie prețioasă | Antena 1, Instagram

Elena Hagi a luat internetul prin surprindere cu ultima sa apariție demnă de coperta unei reviste de modă!

Soția lui Ianis Hagi, care a devenit recent mămică pentru prima dată, nu doar că are o siluetă de invidiat, ci se bucură și de unele dintre cele mai râvnite piese vestimentare ale momentului care au cucerit inimile femeilor din întreaga lume.

Citește și: Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele

Descoperă în rândurile de mai jos ce fotografii superbe a postat mămica lui Giorgios și cât a costat rochia care pare că a fost croită special pentru ea!

Elena Hagi este adepta discreției și a unei vieți private încă dinainte să devină mamă, însă atunci când decide să posteze pe internet face furori în adevăratul sens al cuvântului. Tânăra a publicat pentru prima dată de când a devenit mamă o fotografie în care apare singură și care a ajuns rapid la peste 8 000 de aprecieri pe Instagram, atrăgând atenția atât cu silueta ei de invidiat, cât și cu piesele vestimentare de lux pe care le-a purtat pentru o ieșire în oraș.

Ea a optat pentru o rochie neagră, mulată, cu detalii aurii, ce aparține brandului Bottega Venta și care se ridică la prețul de nici mai mult, nici mai puțin de 2 900 de euro. Această sumă reprezintă o mică avere în comparație cu prețul altor rochii pe care le-a purtat de-a lungul timpului, precum cea de la botezul fiului său, cea de la nunta cu Ianis Hagi sau de la cununia civilă.

Aceasta și-a completat look-ul cu o pereche de pantofi negri, lucioși, marca Saint Laurent din colecția Jeanne slingback pumps, care, de asemenea, au un cost pe care nu mulți și-l permit, și anume de 1 300 de euro. Elena n-a putut rata ocazia de a asorta și superba geantă marca Bottega Veneta neagră în valoare de 3 000 de euro cu rochia și pantofii deosebiți, iar întreaga sa ținută ar fi putut oricând să se încadreze într-unele dintre cele mai sofisticate apariții din revistele de profil.

Citește și: Primele imagini de la botezul fiului lui Ianis și al Elenei Hagi! Ce nume au ales pentru băiatul lor

Astfel, după un simplu calcul, întreaga sa ținută pentru o ieșire în oraș a ajuns la un cost de 7 200 de euro.

Iată cum arată întreaga ținută care a făcut furori în presa din România:

În imagini se observă că Elena Hagi nu a vrut să exagereze cu machiajul sau coafura, deoarece ea a optat aproape ca de fiecare dată pentru un smokey subtil, un ruj apropiat de nuanța naturală a buzelor, dar și câteva bucle lejere care au completat perfect look-ul.

Citește și: Imagini în premieră de la nunta Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis, postate de Elena, cumnata miresei. Ce mesaj le-a transmis

Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume". A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

