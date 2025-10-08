Elena Hagi, apariție de senzație în online într-o ținută de mii de euro. Iată cât a costat fiecare piesă vestimentară și ce siluetă de invidiat are la doar câteva luni după ce a născut.

Elena Hagi a luat internetul prin surprindere cu ultima sa apariție demnă de coperta unei reviste de modă!

Soția lui Ianis Hagi, care a devenit recent mămică pentru prima dată, nu doar că are o siluetă de invidiat, ci se bucură și de unele dintre cele mai râvnite piese vestimentare ale momentului care au cucerit inimile femeilor din întreaga lume.

Descoperă în rândurile de mai jos ce fotografii superbe a postat mămica lui Giorgios și cât a costat rochia care pare că a fost croită special pentru ea!

Elena Hagi a făcut furori pe internet cu o rochie prețioasă. Cum s-a pozat soția lui Ianis Hagi

Elena Hagi este adepta discreției și a unei vieți private încă dinainte să devină mamă, însă atunci când decide să posteze pe internet face furori în adevăratul sens al cuvântului. Tânăra a publicat pentru prima dată de când a devenit mamă o fotografie în care apare singură și care a ajuns rapid la peste 8 000 de aprecieri pe Instagram, atrăgând atenția atât cu silueta ei de invidiat, cât și cu piesele vestimentare de lux pe care le-a purtat pentru o ieșire în oraș.

Ea a optat pentru o rochie neagră, mulată, cu detalii aurii, ce aparține brandului Bottega Venta și care se ridică la prețul de nici mai mult, nici mai puțin de 2 900 de euro. Această sumă reprezintă o mică avere în comparație cu prețul altor rochii pe care le-a purtat de-a lungul timpului, precum cea de la botezul fiului său, cea de la nunta cu Ianis Hagi sau de la cununia civilă.

Aceasta și-a completat look-ul cu o pereche de pantofi negri, lucioși, marca Saint Laurent din colecția Jeanne slingback pumps, care, de asemenea, au un cost pe care nu mulți și-l permit, și anume de 1 300 de euro. Elena n-a putut rata ocazia de a asorta și superba geantă marca Bottega Veneta neagră în valoare de 3 000 de euro cu rochia și pantofii deosebiți, iar întreaga sa ținută ar fi putut oricând să se încadreze într-unele dintre cele mai sofisticate apariții din revistele de profil.

Astfel, după un simplu calcul, întreaga sa ținută pentru o ieșire în oraș a ajuns la un cost de 7 200 de euro.

Iată cum arată întreaga ținută care a făcut furori în presa din România:

În imagini se observă că Elena Hagi nu a vrut să exagereze cu machiajul sau coafura, deoarece ea a optat aproape ca de fiecare dată pentru un smokey subtil, un ruj apropiat de nuanța naturală a buzelor, dar și câteva bucle lejere care au completat perfect look-ul.

