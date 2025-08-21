Fiica Antoniei s-a fotografiat alături de iubitul ei. Imaginile cu Maya Castellano care au atras atenția fanilor

Maya Castellano, fiica Antoniei, este deja o domnișoară, iar tânăra adolescentă în vârstă de 15 ani s-a afișat recent cu noul ei iubit.

Imaginile adorabile cu Maya și iubitul ei au atras atenția fanilor, în special când au văzut declarația de dragoste a adolescentei.

Fiica celebrei artiste locuiește în Italia, alături de tatăl ei, Vincenzo Castellano. Maya, în vârstă de 15 ani, s-a pozat îmbrățișată cu iubitul ei, iar imaginea a fost însoțită de o declarație de dragoste.

Maya, fiica Antoniei, imagine cu presupusul ei iubit

Cu o educație aleasă primită de la ambii părinți, adolescenta a crescut acum și are deja permis de conducere. Ea a postat pe contul ei de TikTok mai multe imagini cu prietenul ei în care cei doi par foarte apropiați.

Chiar dacă Maya nu a confirmat că el este iubitul ei, se pare că gesturile tandre dintre ei doi i-au dat de gol.

„Cel mai bun lucru la mine este dragostea pe care mi-o oferi”, a scris Maya Castellano, alături de pozele care i-au adus mii de aprecieri de la fani și zeci de comentarii.

Pe măsură ce crește, Maya devine copia fidelă a Antoniei, iar cele două seamănă de parcă sunt surori.

În fotografiile în care apare în brațele presupusului ei iubit, Maya este foarte zâmbitoare și fericită, iar fanii au apreciat-o pentru cât mult îi seamănă și la personalitate Antoniei.

Băiatul care apare în fotografiile Mayei pare că o îndrăgește pentru că o strânge în brațe și zâmbește la cameră, semn că există o chimie între ei.

Antonia a suferit enorm când în 2012 s-a despărțit de tatăl Mayei, Vincenzo Castellano, și nu a putut să își aducă fiica cu ea în România. Distanța dintre ele i-a provocat o suferință adâncă artistei care a luptat mulți ani să îi câștige custodia.

În ciuda acestui lucru, Antonia a fost mereu acolo pentru Maya, i-a fost sprijin ori de câte ori a avut nevoie și i-a fost alături în cele mai importante momente din viața ei, ele având acum o legătură mamă-fiică foarte strânsă.

În prezent, Antonia și fostul ei partener se înțeleg mai bine de dragul fiicei lor, colaborând eficient pentru creșterea și educarea adolescentei.

„A fost o situație delicată, am suferit mult din cauza distanței, dar nu m-a oprit să fiu aproape de ea, să vorbim constant, să ne vedem, să o vizitez în Italia, să mergem în vacanțe, iar acum și ea vine în România. Am vrut în tot acest timp să mă simtă aproape, să nu fie un impediment distanța. Ce este super important este că eu și Vincenzo avem o relație foarte bună, ceea ce ajută enorm și mă bucur”, a declarat Antonia într-un interviu pentru Viva.

