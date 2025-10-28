Florinel Coman, la un pas să fie jefuit de hoți. Aceștia au încercat să intre prin efracție în una dintre casele fotbalistului

Antena Căutare
Florinel Coman a devenit ținta hoților. Aceștia au încercat să intre prin efracție în una dintre casele fotbalistului. Ioana Coman, soția sportivului, a decis să transmită un avertisment pe rețelele sociale după incidentul neașteptat.

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 12:47 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 14:18
Florinel Coman a devenit ținta hoților | Hepta

Florinel Coman a intrat în atenția hoților. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fotbalistul are o carieră de succes din care câștigă sume importante. De-a lungul timpului, acesta s-a decis să își investească averea în imobiliare.

Așadar, tânărul deține mai multe proprietăți. De curând, hoții au încercat să intre prin efracție în una dintre casele sportivului, însă nu au reușit. Camerele de filmat au surprins mai multe persoane care se străduiau să pătrundă în locuința lor.

Pentru că Florinel Coman și partenera lui sunt destul de des plecați de acasă, tâlharii s-au decis să le facă o „vizită”. Ceea ce n-au știut ei este faptul că fotbalistul a luat măsuri de siguranță pentru fiecare proprietate pe care o deține.

La scurt timp de la incidentul neașteptat, Ioana Coman, soția lui Florinel Coman, a transmis un avertisment pe rețelele sociale pentru cei care au vrut să-i jefuiască. Aceasta a avut grijă ca mesajul său să fie înțeles de toată lumea.

Ioana Coman, atenționare pentru hoții care au încercat să intre în una dintre casele lor. Ce a spus

Persoanele care au încercat să intre în casa lor sau cele care voiau să apeleze la un astfel de gest au fost atenționate de partenera lui Florinel Coman. Se pare că fiecare proprietate a cuplului este dotată cu camere de supraveghere 4K, 30 de grade, amplasate pe fiecare colț, dar și cu un sistem de protecție antisabotaj + AI + IR Biometric Access Control System.

De asemenea, Ioana Coman a scos la iveală faptul că în fiecare casă și apartament locuiește cineva în permanență.

​„Aviz persoanelor care încearcă. Orice tentativă de acces neautorizat este detectată. Primim notificări în timp real, atât noi, cât și echipa de pază. Firmele de pază asigură intervenție 24/7 la toate proprietățile noastre. În toate casele/ apartamentele locuiește permanent cineva. Toate spațiile sunt monitorizate prin camere 4K, 30 de grade, amplasate în fiecare colț. Avem sistem de protecție antisabotaj + AI + IR Biometric Access Control System (recunoaștere facială inteligentă).

Fiecare locuință are generator propriu, în caz de întrerupere a curentului. Plus că avem camere și în interiorul fiecărei locuințe. Oamenii uneori fac presupuneri greșite, imaginându-și cine știe ce valori avem în casă (...) Chiar și așa, ne-am luat toate măsurile de siguranță, conștienți întotdeauna că vor exista persoane dispuse să încerce”, a scris Ioana Coman pe rețelele sociale, potrivit spynews.ro.

Florinel și Ioana Coman, nuntă ca în povești

Florinel și Ioana Coman au avut parte de o nuntă ca în povești la începutul lunii iunie. Marele eveniment a fost organizat cu mare atenție, iar totul a ieșit perfect. Soția fotbalistul a întors toate privirile invitaților cu superba rochie de mireasă.

De asemenea, cununia religioasă a fost de-a dreptul emoționantă. Aceștia s-au bucurat din plin de fiecare moment trăit alături de persoanele dragi, iar pozele de la nuntă au fost nelipsite din mediul online.

