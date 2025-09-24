Fotomodelul Farrah Abraham a făcut furori la plajă! Costum de baie imposibil de minuscul, care a lăsat totul la vedere

Farrah Abraham, unul dintre cele mai cunoscute fotomodele și actrițe de filme pentru adulți, a surprins cu apariția ei pe o plajă din Malibu, California.

În prezent, la vârsta de 34 ani, Farrah se bucură de cariera ei și este recunoscătoare pentru viața pe care o are, fiind mereu alături de fiica ei la tot pasul. | Profimedia

Farrah Abraham pare că s-a bucurat de soare, relaxare și o zi inedită la plajă, purtând unul dintre cele mai mici costume de baie.

Fotomodelul a întors toate privirile pe o plajă din Malibu

Vedeta, complet lipsită de inhibiții, a ales un costum de baie roșu care cu siguranță i-a pus în valoare formele, lăsând la vedere mai mult decât și-ar fi dorit privitorii.

Cu părțile intime aproape complet dezgolite, Farrah a alergat pe plajă, s-a jucat în valuri și s-a bucurat de conexiunea ei cu natura.

Costumul de baie dintr-o singură piesă pare că i se deplasează atunci când se mișcă pentru că în unele fotografii nu îi mai acoperă zona intimă, iar bustul e la un pas de a ieși complet de sub material.

Farrah Abraham, în vârstă de 34 ani, are și propriul ei podcast, numit BILF. Recent, vedeta a vorbit deschis despre faptul că a apărut o casetă cu ea în ipostaze necenzurate. Ea nu s-a sfiit să abordeze acest subiect în mai multe emisiuni TV, fiind sinceră în ceea ce privește experiențele ei.

Deși mulți o judecă pentru aspectul său fizic și operațiile estetice, Farrah Abraham are o poveste e viață uluitoare, care i-a adus în cale multe lecții.

Ea a devenit mamă pentru prima oară în adolescență și are acum o fiică de 16 ani pe nume Sophia Laurent Abraham. Pentru Sophie, așa cum a zis în mai multe emisiuni și podcast-uri, Farrah este un real exemplu, iar fiica ei o sprijină mereu în toate proiectele ei.

Modelul a devenit cunoscută la TV și prin intermediul emisiunii „16 & Pregnant”, emisiune care i-a urmărit sarcina din timpul adolescenței.

Chiar dacă primii ani de adult au fost unii cu multe încercări pentru tânăra mamă, Farrah nu s-a lăsat și a luptat pentru cariera ei, vorbind mereu sincer despre viața de părinte, dating, relații și cum e să fie o mamă singură.

