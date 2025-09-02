Antena Căutare
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu

Eric Roberts a stat doar o zi la București, însă i-a fost de ajuns. Cum s-a desfășurat cina de la National Golf & Country Club.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 16:57
Fratele Juliei Roberts a fost la București

Eric Roberts, fratele faimoasei actrițe Julia Roberts, a petrecut o noapte la București. Acesta a luat cina la National Golf & Country Club și s-a bucurat de ospitalitatea românească și delicatese culinare.

Ce delicatese au fost în meniu la cina de gală la care a fost invitat Eric Roberts

Eric Roberts s-a născut pe 18 aprilie 1956, în Biloxi, Mississippi. Acesta are o carieră impresionantă de aproape patru decenii în teatru și film, cu peste 700 de proiecții la activ.

Actorul, în vârstă de 69 de ani, a fost prezent luni seara la cina de gală de la National Golf & Country Club. El a fost invitat de promotorul Eduard Irimia și de soția acestuia, Oana, la o cină la exclusivistul local. Aceștia au poposit în Capitală de la Gala I Succes, care a avut loc la Veneția.

Eric Roberts a avut parte de o zi foarte încărcată, încă de când a pășit pe Aeroportul Otopeni. Acesta a vizitata Camera de Comerț, Academia de film Buftea, chiar a mers și prin magazine, unde a întâlnit fani români dornici să facă fotografii. Mai mult decât atât, acesta a gustat cu poftă din niște eugenii, dar și diverse salate.

„Am fost la Camera de Comerț unde am explicat proiectul I Succes de promovare a brandurilor românești la nivel global. Am avut palinca de la familia Zeta care deține o distilerie națională până la mezeluri românești de la Casa Râmniceană. Am avut apoi o serie de întâlniri cu antreprenori români care l-au primit pe Eric cu brațele deschise. Unii dintre ei i-au făcut cadouri. A fost foarte încântat.

Pentru el a fost o zi dificilă pentru că am plecat la 5 dimineața de la Veneția și am ajuns aici la ora 11. Am avut o serie de activări, iar acum este pregătit să primească invitații și la cocktailul dedicat lui”, a relatat în cadrul unui interviu Eduard Irimia.

Pe seară, actorul american a ajuns la National Golf & Country Club, unde a avut programat un cocteil cu presa și o cină americană de gală. La cină au fost invitați 50 de oameni, iar fiecare a plătiti 500 de euro.

Potrivit sursei menționate anterior, meniul a fost unul exclusivist, nelipsind o selecție de sushi by chef Slava, ficat de rață confiat cu dulceață de smochine, tataki de vită cu sos ponzu și trufe, mușchi de vită creekstone cu sos de vin roșu cu trufe și broccolini sote, pară poșată cu nuci caramelizate pe un pat de kataif.

Însă fratele Juliei Roberts nu consumă carne, astfel că Eric a avut parte de un meniu special.

Ce mesaj le-a transmis Eric Roberts românilor

Eric Roberts a mărturisit că nu este la prima vizită în România și că îi place țara foarte mult, în special oamenii, pe care îi consideră „drăguți” și foarte calzi.

„Am mai fost în România de mai multe ori, dar niciodată nu am stat așa mult ca acum. Îmi place țara voastră, dar cel mai mult îmi plac oamenii de aici. Sunt atât de drăguți! Toată lumea e drăguță! (...)

Eu sunt un bărbat însurat, deci nu caut femei. Dar, ceea ce vreau să spun este că toată lumea este foarte caldă, abordabilă aici. (...) Oamenii, românii îmi plac. Nu am întâlnit niciodată mai mulți oameni calzi într-un singur loc, ca aici, în viața mea”, a declarat acesta.

Celebrul actor a avut și un mesaj pentru români: „Cei de la Beatles au zis-o cel mai bine: <<Nu aveți nevoie decât de dragoste!>>”

