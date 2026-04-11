Fuego, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor săi. Ce mesaj emoționant a transmis cântărețul

Fuego a postat recent pe contul lui de Instagram o imagine cu el din copilărie.

Publicat: Sambata, 11 Aprilie 2026, 08:00 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 13:59
Fuego le-a atras atenția fanilor săi cu o imagine cu el din copilărie, de pe vremea când era doar un bebeluș. | Instagram & Hepta

Celebrul artist i-a înduioșat pe fani atunci când a postat pe contul lui Instagram o fotografie cu el de pe vremea când era doar un bebeluș.

Paul Surugiu (Fuego), imaginea din copilărie care i-a emoționat pe fanii săi

În ultima vreme, Paul Surugiu le-a dezvăluit fanilor săi, prin postările sale de pe rețelele de socializare, că este mai nostalgic. El a postat recent mai multe poze cu familia lui din perioada copilăriei sale, împărtășind numeroase povești despre părinții săi, dar și despre modul în care și-a trăit el copilăria.

Fuego, acum în vârstă de 50 de ani, se bucură din plin faptul că are amintiri minunate alături de cei mai dragi oameni din viața lui. Cântărețul a povestit că în noua fotografie postată, în care apare purtând o salopetă cu model și o căciuliță albă, el se uita la bunica lui pe care și acum o numește Bubulina.

Azi bunica lui are 91 de ani, iar Fuego se bucură că aceasta încă îi e alături și o poate vizita ori de câte ori are timp. Și atunci, ca și acum, mereu cu zâmbetul pe buze, Fuego le-a arătat fanilor că a fost un copil vesel și îndrăgit de întreaga sa familie.

În descrierea postării pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, Paul Surugiu le-a amintit fanilor săi că îi așteaptă la un concert inedit pe 4 noiembrie pe care îl pregătește la Sala Palatului.

„Nu îmi vine să cred cum trece timpul, cum oameni vin și pleacă, cum se duc generații! Mai jos sunt eu, în anul 1978, undeva înainte de Paști! Acolo mă uitam la Bubulina mea și îi făceam un semn cu mâna! Eram deja cu multă energie și toți prin jurul meu spuneau că eu voi ajunge pe scenă! Așa a fost! Nu am amintiri exacte de atunci, dar sunt sigur ca eram tare fericit!
Iată ca zilele astea mă duc să o văd pe Bubulina care are 91 de ani și eu 50, ani pe care-i celebrez la Sala Palatului pe 4 noiembrie, într-un concert de zile mari! Timpul trece, așa-i, dar e important ca noi să facem să nu fie prea târziu!”, a scris Fuego la descrierea postării pe contul lui de Instagram.

În secțiunea de comentarii, fanii i-au transmis mesaje pline de căldură și complimente, spunându-i cât îl apreciază ca artist și cât de mult își doresc să îl asculte în concert.

