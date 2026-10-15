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Gabi Bădălău, reacție dură după imaginile cu Claudia Pătrășcanu în genunchi la biserică! Acuzațiile lansate de afacerist

Gabi Bădălău reacționează dur după imaginile cu Claudia Pătrășcanu plângând în fața bisericii. Afaceristul lansează acuzații grave.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 19:43 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 19:46
Gabi Bădălău a reacționat după imaginile cu Claudia Pătrășcanu. | Instagram
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Gabi Bădălău a reacționat dur după apariția imaginilor în care Claudia Pătrășcanu plânge în genunchi, în fața unei biserici închise, implorându-l pe Dumnezeu să o ajute să-și revadă copiii. În plin conflict cu fosta soție, afaceristul a lansat o serie de acuzații la adresa artistei, punând la îndoială inclusiv motivele pentru care aceasta a făcut publică situația. Mai mult, Gabi Bădălău susține că în spatele scandalului s-ar afla, de fapt, interese financiare.

Gabi Bădălău, reacție dură după imaginile cu Claudia Pătrășcanu în genunchi la biserică! Acuzațiile lansate de afacerist

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare departe de a se încheia. După mai multe zile în care cei doi foști soți și-au adus acuzații publice în legătură cu situația copiilor lor, noi declarații au amplificat conflictul. Totul vine după apariția unor imagini emoționante cu Claudia Pătrășcanu, surprinsă în genunchi, în fața ușii închise a unei biserici, în timp ce plânge și îi cere ajutorul lui Dumnezeu pentru a-și putea revedea copiii. Imaginile au stârnit o reacție extrem de dură din partea fostului soț. Gabi Bădălău a publicat mai multe mesaje pe rețelele sociale, în care o acuză pe artistă că ar transforma conflictul într-un spectacol mediatic.

Gabi Bădălău, acuzații dure după imaginile cu Claudia Pătrășcanu la biserică

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Afaceristul susține că fosta soție și-a văzut fiul cel mic atât miercuri seară, cât și joi, însă copilul ar fi refuzat de fiecare dată să plece împreună cu ea. Gabi Bădălău pune sub semnul întrebării gestul Claudiei Pătrășcanu de a se filma în fața bisericii și susține că artista ar fi apelat la o prietenă pentru a înregistra momentul: „Băi, oameni buni, cât de departe se poate ajunge cu acest circ?! A venit să-l vadă pe Nicolas și aseară, și astăzi. Copilul a stat de vorbă cu ea, dar de fiecare dată a refuzat să plece cu ea. Și ce face această «mamă eroină»? Apoi se așază pe canapeaua unei emisiuni și plânge în fața camerelor!
Claudia, dacă îți dorești cu adevărat binele copilului, de ce nu stăm la aceeași masă să găsim soluții? De ce alegi mereu televiziunea în locul dialogului?
Eu îți cer liniște, înțelegere și soluții pentru copiii noștri. Tu alegi din nou spectacolul mediatic. Am ajuns să mă întreb dacă în spatele acestui circ mai este vorba despre copii sau doar despre BANI. Copiii au nevoie de mamă și de tată, nu de camere de filmat, lacrimi televizate și scandaluri!”, a transmis Gabi Bădălău pe Instagram.

Gabi Bădălău susține că în spatele conflictului ar fi interese financiare

Într-un alt mesaj, afaceristul și-a exprimat dezamăgirea față de situația în care a ajuns relația cu fosta soție. Gabi Bădălău a acuzat-o pe Claudia Pătrășcanu de interes financiar și a susținut că această situație îl determină să lupte și mai mult pentru copiii săi: „Sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit! Dar, în același timp, tot ce face această femeie, prin circul mediatic, prin lăcomia ei după BANI și prin perversitatea de care dă dovadă, îmi dă și mai multă putere să lupt pentru copiii mei! Cât de patetică să fii să te duci în fața unei biserici închise, să-ți pui prietena să te filmeze în timp ce plângi și apoi să trimiți filmarea «pe surse» la Acces Direct?! Cât de patetic să fie tot acest spectacol, să stai pe o canapea la televizor, cu muzică dramatică pe fundal, în timp ce copiii noștri au nevoie de liniște, de iubire și de ambii părinți?!
Eu NU mi-am dorit și NU îmi voi dori NICIODATĂ să-mi despart copiii de mama lor! Îmi doresc ca băieții mei să crească lângă mama lor și lângă mine, să aibă o educație bună, un viitor frumos și o copilărie liniștită!”, a mai scris afaceristul.

Declarațiile sale vin în contextul în care Claudia Pătrășcanu susține că fostul soț nu respectă o hotărâre judecătorească referitoare la domiciliul fiului lor cel mic.
Artista a afirmat în repetate rânduri că își dorește ca situația să fie rezolvată și ca băiatul să revină la Constanța. De cealaltă parte, Gabi Bădălău susține că Nicolas nu își dorește să plece din București.

Gabi Bădălău îi propune Claudiei Pătrășcanu să meargă împreună la psiholog

Într-o a treia postare, fostul soț al artistei a revenit cu noi acuzații. Acesta susține că ar fi dispus să discute cu Claudia Pătrășcanu și chiar să apeleze împreună la ajutorul unui specialist, pentru a găsi o soluție în interesul copilului. Totodată, afaceristul a făcut noi afirmații despre situația financiară a fostei sale soții, susținând că aceasta ar fi adevărata miză a conflictului: „În loc să vii să rezolvăm problema copilului nostru, să discutăm, să mergem împreună la un psiholog, la un terapeut, să găsim soluții, tu alegi să faci tot acest circ mediatic!
Și eu cred că în spatele acestui circ sunt BANII! Banii pe care îi primești de la mine și teama că, dacă instanța stabilește domiciliul copiilor la mine, vei pierde o parte importantă din acești BANI! Tu nu ai un loc de muncă, nu muncești, iar eu consider că tocmai această dependență financiară este adevărata miză a conflictului. Dar să știi un lucru: toate aceste lucruri nu mă doboară! Mă fac și mai puternic ca tată, mai hotărât să lupt pentru copiii mei, pentru educația lor și pentru viitorul lor!”, a transmis Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu, în lacrimi și în genunchi în fața unei biserici închise

Reacția lui Gabi Bădălău vine după apariția unei înregistrări în care Claudia Pătrășcanu este surprinsă într-un moment de puternică încărcătură emoțională. Artista apare în genunchi, în fața unei biserici închise, plângând și implorându-l pe Dumnezeu să o ajute să-și revadă copiii.

Gabi Bădălău

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