George Burcea, despre episodul în care i-a îndemnat pe bărbați să-și lovească partenerele. Vrea să candideze la Primăria Capitalei

George Burcea a vorbit despre episodul în care i-a îndemnat pe bărbați la violență domestică. Actorul a dat de înțeles că respectivul mesaj a fost scos din context. Iată declarațiile sale mai jos!

Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 18:45 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 13:01
Fostul soț al Andreei Bălan susține că declarațiile controversate făcute în anul 2021, despre violența domestică, au fost scoase din context și nu reflectă adevăratul mesaj. Iată cum explică întreaga situație!

George Burcea a vorbit despre episodul în care i-a încurajat pe bărbați să își lovească partenerele

George Burcea a apărut pe rețelele de socializare pentru a explica declarațiile controversate pe care le-a făcut în anul 2021, care au fost interpretate ca un îndemn la violență împotriva femeilor.

Actorul a explicat că acel mesaj a fost scos din context. George Burcea a recunoscut că anumite cuvinte folosite „nu au fost cele mai fericite”, dar a subliniat că intenția lui nu a fost niciodată de a încuraja violența.

„Este trunchiat, montat și nu reprezintă adevărul, întregul mesaj. Bineînțeles, recunosc faptul că acele cuvinte pe care le-am folosit nu au fost cele mai fericite, dar în niciun caz, în niciun caz, ceea ce eu am transmis atunci nu are nicio legătură cu ceea ce presa a dorit să iasă în evidență.

Și apropo de presă, îmi amintesc de un mesaj mai vechi, la un chioșc de ziare, pe o bucată de carton, scria în felul următor: <<Nu avem adevărul>>. Se pare că nici până astăzi nu-l avem. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere!”, a explicat George Burcea, în cadrul unui videoclip postat pe pagina personală de Instagram, citat de Revista Viva.

Ce declarații făcea George Burcea în anul 2021

În anul 2021, în timp ce își promova cartea, „Scrisoare către Ceaușescu”, George Burcea a făcut următoarele declarații:

„Bărbați, bateți-le! Dragilor, dacă nu e ciorba fierbinte sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro! Bateți-le, că asta merită, probabil, iertați-mă! Eu sunt pentru voi, eu sunt pentru înțelegere și dragoste și voi mă înjurați că eu gătesc? Voi mă jigniți că eu gătesc? Păi, fetelor, sincer vă spun, repet, și închid cu lucrul ăsta, vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palme. Vă doresc capace în cap, pentru că asta meritați. Se pare că unele femei asta merită, bro”, declara el, în anul 2021, citat de sursa menționată mai sus.

George Burcea și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei

Recent, George Burcea și-a anunțat candidatura la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei. Fostul soț al Andreei Bălan este susținut de POT.

„Astăzi, îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni.

Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără.

Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu, adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele aici”, a transmis George Burcea pe rețelele de socializare.

