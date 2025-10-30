George Burcea și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei. Ce partid îl susține pe actor

De pe micile ecrane, la Primăria Capitalei. George Burcea și-a anunțat cadidatura la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei.

George Burcea a surprins pe toată lumea cu anunțul făcut astăzi. Actorul s-a hotărât să candideze pentru funcția de Primar General.

Ce partid îl susține pe George Burcea în demersul său

George Burcea calcă pe urmele unor actori internaționali, care au lăsat scena artistică pentru cea politică. Acesta și-a anunțat astăzi intenția de a candida pe 7 decembrie la Primăria Capitalei, alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

El i-a îndemnat pe oameni să-l susțină în acest demers prin intermediul unui video filmat la New York.

„Salutare, bucureștene! Ce faci? Tot în trafic? Știu, că și eu tot în București locuiesc de foarte mulți ani și-s născut în București! Cu parcarea ce-ai făcut astăzi? Sau te-ai descurcat? Pentru că noi, românii, am fost obișnuiți, am fost învățați să ne descurcăm indiferent de circumstanță.

Eu sper totuși ca astă-seară când ajungi acasă să găsești apă fierbinte. Să nu trebuiască să verși ciorba ca să încălzești o oală de apă să-i faci băiță copilului sau ție că-ai muncești suficient 10-12 ore și ai stat suficient în trafic.

Numele meu este George Burcea, am 37 de ani, sunt actor și da, am hotărât să las frumusețe de New York și să mă întorc în București!

De ce? Pentru că eu, împreună cu POT, Partidul Oamenilor Tineri, am hotărât să ne depunem și să-mi depun candidatura pentru Primăria București.

De ce? Pentru că eu POT. Și, dacă eu POT, POT și tu. Și da, suntem și reali. După cum vedeți, suntem reali. Așa am fost și așa vom fi. Pentru că oamenii, Bucureștiul are nevoie de oameni reali, are nevoie de oameni cu energie și are nevoie de oameni care să facă, nu să promită. De promisiuni ne-am săturat cu toții. 35 de ani de promisiuni sunt foarte mulți ani. O viață de om. Da, cât mai stăm așa? Cât mai suportăm? Câte promisiuni? Cât să mai încercăm?

Vă promit că eu și că noi nu suntem ca ei! Și vă promit că noi facem, nu doar vorbim!”, a fost mesajul lui George Burcea la anunțul intenției de a candida pe 7 decembrie la Primăria Capitalei.

„Să fim acolo lângă ei și să-i destabilizăm și să câștigăm și să facem lucruri frumoase pentru mine, pentru tine și pentru el...”, a mai spus actorul.

George Burcea a fost căsătorit cu Andreea Bălan, însă au divorțat în urmă cu cinci ani. Aceștia au două fete.

Actorul a intrat în atenția publicului internațional odată cu rolul din serialul Wednesday, unde a interpretat rolul lui Lurch. De asemenea, în curând va apărea filmul Miorița, în regia lui Căin Coman, unde actorul joacă rolul ciobanului Ungurean.