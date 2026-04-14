Gigi Becali a rămas fără permis în prima zi de Paște. Cu ce viteză a fost prins la volan

Gigi Becali a rămas fără permis în prima zi de Paște, după ce a fost prins conducând cu viteză în Pipera. Nu este prima abatere de acest tip.

Sărbătorile pascale au venit cu probleme pentru Gigi Becali. Deși este o perioadă care ne îndeamnă la reflecție și liniște, lucrurile nu au stat la fel și pentru latifundiar. Gigi Becali a rămas fără permis chiar în prima zi de Paște, după ce a fost prins conducând cu viteză pe străzile din Pipera.

În goana pregătirilor pentru sărbători, Gigi Becali a ajuns într-o situație neplăcută, dar deloc străină. Acesta a fost oprit de polițiști după ce a fost surprins de radar circulând cu 106 km/h în localitatea Pipera, într-o zonă în care limita de viteză este mult mai mică, potrivit informațiilor apărute în Cancan.ro.

În urma abaterii, sancțiunea nu a întârziat să apară. Omul de afaceri a rămas fără permis de conducere, măsură prevăzută de legislația rutieră pentru depășirea vitezei legale cu un astfel de prag. De asemenea, acesta va trebui să achite și o amendă contravențională.

Cu ce viteză a fost prins la volan

Nu este pentru prima dată când Gigi Becali se confruntă cu o astfel de situație. În urmă cu aproape un an, tot în apropierea sărbătorilor pascale, acesta a fost prins din nou de radar, conducând cu 105 km/h, tot în localitatea Pipera. Și atunci, permisul i-a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile, iar sancțiunea a inclus și o amendă.

La momentul respectiv, Gigi Becali a decis să conteste sancțiunea în instanță, însă a pierdut procesul, iar decizia autorităților a rămas definitivă. Episodul pare să se repete, iar situația actuală ridică din nou semne de întrebare cu privire la respectarea regulilor de circulație.

Astfel de incidente arată cât de importantă este respectarea limitelor de viteză, indiferent de context sau de statutul social. Chiar dacă este o perioadă de sărbătoare, regulile rămân aceleași pentru toți participanții la trafic, iar abaterile sunt sancționate conform legii.

Pentru Gigi Becali, această situație vine într-un moment în care majoritatea românilor se bucură de liniștea și atmosfera sărbătorilor pascale. Rămâne de văzut dacă acesta va contesta din nou sancțiunea sau va accepta decizia autorităților, așa cum s-a întâmplat și în trecut.