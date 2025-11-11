Primele declarații despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Ce a declarat Nidia, fiica lui

Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit noi detalii despre starea de sănătate a tatălui ei.

Medicii de la Institul Clinic Matei Balș au făcut primele declarații despre starea de sănătate a celebrului compozitor. | Agerpress

Compozitorul Horia Moculescu este în continuare internat în stare gravă la terapie intensivă. Nidia, fiica lui, i-a fost alături și îl vizitează constant.

Nidia Moculescu, fiica celebrului compozitor Horia Moculescu și a Marianei Moculescu, a atras atenția presei mondene încă de la o vârstă fragedă, în special datorită talentului ei muzical moștenit de la tatăl său.

Care e acum starea de sănătate a lui Horia Moculescu

Celebrul compozitor în vârstă de 88 ani a rămas în continuare internat la secția ATI din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ce se ocupă Nidia, fiica lui Horia și a Marianei Moculescu, la 34 de ani. Mama ei a mărturisit totul: „Are un salariu modest”

Nidia le-a mulțumit pentru urări tuturor celor care i-au transmis gânduri bune tatălui ei, spunând că Horia Moculescu se află pe mâini bune. Familia îi este alături în aceste momente grele și primește îngrijiri medicale de la cei mai buni specialiști.

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, cu sănătatea, se află tot internat, la ATI (n.r.: Anestezie și Terapie Intensivă, o specializare medicală care asigură îngrijirea pacienților critici)”, a mărturisit tânăra artistă pentru Click.

Se pare că afecțiunea care l-a adus în stare gravă pe Horia Moculescu ține de probleme renale severe. Artistul are nevoie de dializă, având rinichii foarte afectați.

„Se pare că acolo unde este internat Horia Moculescu, la Terapie Intensivă, ar fi fost nevoie deja de dializă. Deci maestrul, pe lângă faptul că are plămânii afectați într-o proporție destul de mare, acum are nevoie și de ajutor la rinichi”, a transmis jurnalista Mara Bănică la „Viața fără filtru”.

Citește și: Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la Institului Matei Balș. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Inițial, Horia Moculescu a suferit probleme respiratorii și acesta a fost semnul care le-a determinat pe rude să îl interneze de urgență la Terapie Intensivă. De mai mult timp compozitorul se confruntă cu probleme de sănătate grave, inclusiv complicații pulmonare ce au necesitat ajutor specializat din partea medicilor.

Pe lângă problemele pulmonare și cele renale, Horia Moculescu suferă și de sindrom Morton, iar acesta se manifestă prin inflamarea unor nervi la picioare.

Artistul are acum nevoie de dializă din cauza faptului că rinichii săi nu mai funcționează în parametrii normali. Procedura este acum una necesară pentru a-i putea susține sănătatea compozitorului.

Medicii de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș care se ocupă de cazul său au declarat că fac tot ce este omenește posibil să îl ajute pe Horia Moculescu, dar au menționat că starea lui de sănătate este în continuare foarte gravă, suferind acum de mai multe afecțiuni.

„Nu este bine. Problemele de fond, cu vârsta, din păcate, își spun cuvântul. Noi facem tot ce este omenește posibil”, au declarat surse medicale pentru Libertatea.

Citește și: Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră