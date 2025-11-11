Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Primele declarații despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Ce a declarat Nidia, fiica lui

Primele declarații despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Ce a declarat Nidia, fiica lui

Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit noi detalii despre starea de sănătate a tatălui ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 11:15 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 11:51
Galerie
Medicii de la Institul Clinic Matei Balș au făcut primele declarații despre starea de sănătate a celebrului compozitor. | Agerpress

Compozitorul Horia Moculescu este în continuare internat în stare gravă la terapie intensivă. Nidia, fiica lui, i-a fost alături și îl vizitează constant.

Nidia Moculescu, fiica celebrului compozitor Horia Moculescu și a Marianei Moculescu, a atras atenția presei mondene încă de la o vârstă fragedă, în special datorită talentului ei muzical moștenit de la tatăl său.

Care e acum starea de sănătate a lui Horia Moculescu

Celebrul compozitor în vârstă de 88 ani a rămas în continuare internat la secția ATI din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cu ce se ocupă Nidia, fiica lui Horia și a Marianei Moculescu, la 34 de ani. Mama ei a mărturisit totul: „Are un salariu modest”

Nidia le-a mulțumit pentru urări tuturor celor care i-au transmis gânduri bune tatălui ei, spunând că Horia Moculescu se află pe mâini bune. Familia îi este alături în aceste momente grele și primește îngrijiri medicale de la cei mai buni specialiști.

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, cu sănătatea, se află tot internat, la ATI (n.r.: Anestezie și Terapie Intensivă, o specializare medicală care asigură îngrijirea pacienților critici)”, a mărturisit tânăra artistă pentru Click.

Se pare că afecțiunea care l-a adus în stare gravă pe Horia Moculescu ține de probleme renale severe. Artistul are nevoie de dializă, având rinichii foarte afectați.

„Se pare că acolo unde este internat Horia Moculescu, la Terapie Intensivă, ar fi fost nevoie deja de dializă. Deci maestrul, pe lângă faptul că are plămânii afectați într-o proporție destul de mare, acum are nevoie și de ajutor la rinichi”, a transmis jurnalista Mara Bănică la „Viața fără filtru”.

Citește și: Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la Institului Matei Balș. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Inițial, Horia Moculescu a suferit probleme respiratorii și acesta a fost semnul care le-a determinat pe rude să îl interneze de urgență la Terapie Intensivă. De mai mult timp compozitorul se confruntă cu probleme de sănătate grave, inclusiv complicații pulmonare ce au necesitat ajutor specializat din partea medicilor.

Pe lângă problemele pulmonare și cele renale, Horia Moculescu suferă și de sindrom Morton, iar acesta se manifestă prin inflamarea unor nervi la picioare.

Artistul are acum nevoie de dializă din cauza faptului că rinichii săi nu mai funcționează în parametrii normali. Procedura este acum una necesară pentru a-i putea susține sănătatea compozitorului.

Medicii de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș care se ocupă de cazul său au declarat că fac tot ce este omenește posibil să îl ajute pe Horia Moculescu, dar au menționat că starea lui de sănătate este în continuare foarte gravă, suferind acum de mai multe afecțiuni.

„Nu este bine. Problemele de fond, cu vârsta, din păcate, își spun cuvântul. Noi facem tot ce este omenește posibil”, au declarat surse medicale pentru Libertatea.

colaj horia moculescu
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră

Viața Prinților George, Charlotte și Louis în spatele zidurilor palatului. Când vor avea voie să aibă primele telefoane ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Observatornews.ro Cum funcţionează sistemul privat de pensii din România? La ce venituri trebuie să ne aşteptăm în viitor Cum funcţionează sistemul privat de pensii din România? La ce venituri trebuie să ne aşteptăm în viitor
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express: „Îmi place mult”
Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express:...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României
Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
De ce este importantă achiziția portului Giurgiulești de către România. „Altfel ne-am trezi pe Dunăre cu un alt actor, statal sau non-statal”
De ce este importantă achiziția portului Giurgiulești de către România. „Altfel ne-am trezi pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
16–18 Noiembrie: 3 zile sub protecția Universului. Sincronizări divine și energii atât de puternice încât pot schimba destine
16–18 Noiembrie: 3 zile sub protecția Universului. Sincronizări divine și energii atât de puternice încât pot... Kudika
Ce se întâmplă dacă parchezi în timpul zilei pe locul închiriat de altcineva. Ce spune legea despre acele spații
Ce se întâmplă dacă parchezi în timpul zilei pe locul închiriat de altcineva. Ce spune legea despre acele spații Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Cum funcţionează sistemul privat de pensii din România? La ce venituri trebuie să ne aşteptăm în viitor
Cum funcţionează sistemul privat de pensii din România? La ce venituri trebuie să ne aşteptăm în viitor Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x