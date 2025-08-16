Ioana Tufaru a ajuns la spital cu Salvarea, direct de pe stradă. Ce a pățit: „Mi-au pus perfuzie”

Ioana Tufaru, fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, a trecut prin clipe grele zilele trecute, după ce i s-a făcut rău chiar pe stradă, din cauza caniculei și a problemelor de sănătate cu care se confruntă de mulți ani.

Potrivit propriilor mărturii, femeia în vârstă de 48 de ani a fost preluată de un echipaj de Salvare și dusă de urgență la spital, unde medicii i-au administrat perfuzii și i-au recomandat o serie de analize suplimentare.

„Mi s-a făcut rău pe stradă de la caniculă, a venit salvarea, m-a consultat, m-au dus la spital, mi-au pus perfuzie și mi-au spus că am lipsa de calciu și să fac analize să vedem cum e!', a povestit Ioana Tufaru pentru cancan.ro.

Fiica Andei Călugăreanu a recunoscut de-a lungul timpului că starea ei de sănătate îi îngreunează viața de zi cu zi și o împiedică să aibă un loc de muncă stabil. Ea beneficiază de o pensie de boală, insuficientă însă pentru cheltuielile zilnice, iar soțul ei primește aceeași sumă modestă.

La vârsta de 48 de ani, Ioana se confruntă cu afecțiuni la nivelul coloanei, rinichilor, genunchilor și cu dificultăți de respirație – probleme accentuate în această perioadă de temperaturile sufocante.

Medicul care a consultat-o a avertizat-o că expunerea la soare îi poate pune serios sănătatea în pericol și i-a recomandat să evite pe cât posibil deplasările în timpul caniculei. „Mi se face rău instant când ies pe stradă”

Ioana Tufaru spune că încearcă să urmeze cu strictețe sfaturile medicilor și să nu iasă din casă în mijlocul zilei.

„În situația mea, mi-au spus să nu umblu deloc pe caniculă și, dacă e musai să ies, să încerc să merg pe la umbră cât posibil, să am apă la mine și să mă feresc cât pot de căldură, altfel nu-mi va fi bine și mi se face rău instant când ies pe stradă', a mai spus fiica Andei Călugăreanu, potrivit viva.ro.

Totuși, Ioana recunoaște că există momente în care trebuie să își rezolve treburi urgente și atunci se vede nevoită să iasă chiar și pe timp de zi. „Încerc pe cât posibil să urmez sfatul medicului și să nu ies… ies doar dimineața între 7 și 9 și seara între 19 și 21. Dar mai sunt zile în care trebuie neapărat să ies, mai am și eu câte ceva de rezolvat, care trebuie făcut ziua!', a mai spus Ioana.

Deși medicii i-au recomandat să rămână cât mai mult în casă, Ioana mărturisește că nici acolo nu se simte mai bine, pentru că nu are aer condiționat.

„Oricum și așa îmi e greu, pentru că și în casă este cald, e mai răcoare decât afară, dar și în casă e cald și de multe ori mă sufoc, nu am aer, nu pot respira. E greu pentru mine, vara e mai dificilă. Dar sper să trec cu bine peste toate!', a mai adăugat ea.

În ciuda greutăților, aceasta speră ca perioada caniculară să treacă cât mai repede și să își poată relua activitățile zilnice fără teama că i se va face rău din nou.