Ioana Tufaru nu este însărcinată, de fapt. Vedeta a aflat vestea în direct, la TV | EXCLUSIV

Ioana Tufaru a aflat că nu este însărcinată, în urma unor analize făcut la TV. Cum a reacționat când a aflat rezultatul, la Viața fără filtru.

În urmă cu două săptămâni, Ioana Tufaru anunța că este însărcinată pentru a doua oară. Deși nu se aștepta, fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, primise vestea cu bucurie. Cu toate acestea, situația a luat o turnură neașteptată. După ce a făcut o serie de analize în direct, la TV, vedeta a aflat că a fost „alarmă falsă”.

Ioana Tufaru a aflat că nu este însărcinată, în urma unor analize făcute la TV

Pentru a afla dacă este sau nu însărcinată, Ioana Tufanu a făcut o serie de analize chiar în cadrul emisiunii Viața fără filtru de la Antena Stars. Aceasta a mers împreună cu un reporter la un cabinet medical pentru a-și face testul de sânge beta hcg care confirmă sau infirmă prezența unui bebeluș.

„Simptomele pe care le am eu sunt de sarcină, dar pot fi și de la altceva. Dacă stau bine să mă gândesc, să mănânci ceva pe care să îl dai afară, nu trebuie neapărat să confirme o sarcină, nu? Dacă îmi dă și e totul în regulă și am acordul medicilor că totul e ok, atunci mai vede. Soțul meu a zis că respectă orice decizie iau eu”, spunea fiica Andei Călugăreanu înainte de a intra în cabinet pentru a-i fi prelevată proba de sânge.

Ulterior, în platoul emisiunii, ea a dezvăluit care este rezultatul. În urma investigațiilor mai amănunțite, se pare că Ioana Tufaru nu este însărcinată. Aceasta a dezvăluit că se bucură de aceste rezultat având în vedere că în prezent nu trece printr-o peioadă prea bună.

„Într-un fel mă bucur că nu este nimic. Probabil că m-am înșelat și eu și probabil vorbind, fiind vârsta înaintată, despre menopauză. Și probabil asta a fost derutarea. Perioada asta mai lungă în care n-a mai fost perioada lunară”, a explicat Ioana.

Ea a vorbit și despre problemele de sănătate cu care se confruntă în ultima vreme. Ioana Tufaru a pierdut și trei dinți recent, însă a primti sfaturi prețioase de la cei doi medici prezenți, de asemenea, în emisiune.