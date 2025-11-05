Cum arată acum sora mai mare a Monicăi Gabor. Alina a apărut recent în online cu sora ei: „Sora noastră mai înțeleaptă”

Vizita Monicăi Gabor în România a adus în prim-plan figuri mai puțin cunoscute în lumea mondenă. Iată cum arată sora mai mare a fostei soții a lui Irinel Columbeanu.

Monica și Ramona Gabor sunt în atenția presei de mai mulți ani, iar activitatea lor din online le face cunoscute în toată lumea. Puțini o cunosc însă pe sora lor mai mare, Alina.

Cum arată Alina Gabor, sora mai mare a Monicăi și Ramonei Gabor

Monica Gabor se află de câteva zile în România, unde a apărut la evenimente mondene. Aceasta a atras toată atenția și a devenit mult mai activă pe rețelele de socializare. Conform unei surse, vedeta nu l-a vizitat pe fostul soț la azil, însă a petrecut momente prețioase în familie.

Monica s-a întâlit cu sora sa cea mare, Alina, la un local de lux din Capitală. Cea mai mare dintre cele trei fete ale familiei Gabor locuiește la Buzău, în orașul natal. Revedearea celor două a avut loc în București, iar Monica a publicat o fotografie însoțită de câteva cuvinte de laudă pentru Alina.

Din spusele vedetei, Alina este sora cea mare și mai înțeleaptă, cea care le-a și crescut, care le-a devenit cea mai bună prietenă și care ocupă un loc special în sufletele lor.

„Alina, sora noastră mai înțeleaptă. O parte părinte, o parte cea mai bună prietenă și mereu o parte din inimile noastre”, a fost mesajul Monicăi.

Timpul pare că nu a trecut peste surorile Gabor, care își mențin o tinerețe aparte.