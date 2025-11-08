Jador a oprit un concert din Olanda. Artistul a dezvăluit de ce a coborât imediat de pe scenă

Antena Căutare
Jador a oprit un concert din Olanda și a vorbit pe rețelele de socializare despre ce l-a determinat să coboare imediat de pe scenă.

Publicat: Sambata, 08 Noiembrie 2025, 08:00 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 15:03
Jador a întâmpinat probleme în timpul unui concert susținut în Olanda | Antena 1

Jador a oprit un concert din Olanda, în urma unei situații neplăcute pe care a detaliat-o într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Potrivit artistul, a fost nevoit să coboare de pe scenă din cauza comportamentului publicului, scrie Libertatea.

Jador a detaliat cum a decis să întrerupă concertul și să părăsească scena, spre dezamăgirea fanilor.

Se pare că de vină pentru incident au fost unele persoane din public, care au avut un comportament neadecvat.

Jador a oprit un concert din Olanda

Jador a oprit un concert din Olanda după ce artistul artistul a urcat pe scenă alături de echipa sa, dar din public s-au auzit jigniri.

În urma acestui comportament din public, Jador a decis să întrerupă concertul. Artistul a detaliat incidentul într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a dezvăluit și adevăratul motiv pentru plecarea de pe scenă.

Citește și: Jador și-a cumpărat o nouă mașină. Cum arată bolidul de lux al artistului: „Sunt cel mai tânăr proprietar”

„Mesaj pentru oamenii din Olanda. Am venit acolo cu mare drag, pentru voi, pentru muzică şi pentru atmosferă frumoasă. Din păcate, au fost și oameni care au ales să strice totul – prin amenințări, jigniri şi un comportament lipsit de respect, atât faţă de mine, cât şi faţă de alți artişti,” a scris Jador.

„Într-un astfel de context, am decis să opresc totul. Eu nu pot și nici nu vreau să cânt într-un mediu tensionat,” a continuat artistul. „Noi venim cu sufletul deschis, călătorim ore întregi ca să aducem bucurie, nu ca să fim trataţi urât. Îmi pare sincer rău pentru cei care au venit cu inimă bună şi voiau doar să se distreze. Voi știți că pentru voi rămân mereu cu drag. Dar respectul și siguranța sunt mai importante decât orice concert.”

Dincolo de acest incident, Jador continuă să își promoveze pe rețelele de socializare noile proiecte și schimbările din viața sa. Printre acestea se numără și un nou stil de viață, care l-a ajutat să dea jos 11 kilograme.

Jador a vorbit despre noul său stil de viață

În urmă cu o săptămână, artistul a publicat o serie de imagini în care apare îmbrăcat într-o geacă neagră, alături de un mesaj despre noul său stil de viață și ce schimbări a implementat în ultima perioadă.

Citește și: Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare

„Am dat jos 11 kilograme. Nu a fost ușor, dar a fost nevoie doar de un singur lucru: să mă țin de mine. Fiecare zi, fiecare antrenament, fiecare alegere mică au contat,” a scris artistul alături de imaginile care au strâns mii de aprecieri.

„Am învățat că schimbarea nu se întâmplă peste noapte — se construiește, pas cu pas, cu răbdare, transpirație și credință. Astăzi nu mă laud, ci sunt mândru de mine. Mândru că n-am renunțat, chiar și atunci când era greu. Dacă eu am putut, poate oricine. Nu căuta scuze, caută motive. Nu aștepta momentul perfect — fă-l tu perfect. Totul începe cu tine.”

Artistul a publicat mai multe video-uri și din ringul de box, din timpul antrenamentelor sale, spre încântarea fanilor.

