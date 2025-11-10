Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express: „Îmi place mult”

De curând, Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. Concurenta de la Asia Express a apelat la două proceduri celebre în rândul vedetelor.

Karmen Simionescu, concurenta de la Asia Express, a decis să își facă o schimbare la nivelul feței. Deși nu vorbește prea des despre intervențiile estetice pe care le are, artista a anunțat recent că s-a lăsat din nou pe mâinile medicului estetician.

Pentru că are o relație specială cu fanii săi din mediul online, fiica lui Adrian Minune nu a ezitat să le vorbească despre cele mai noi evenimente din viața ei. Așadar, aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și le-a mărturisit că a apelat la două proceduri celebre.

Ce intervenții estetice și-a făcut Karmen Simionescu

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista are acid hialuronic în buze. De curând, aceasta a hotărât să le ofere mai mult volum, apelând la o nouă injectare. De asemenea, Karmen Simionescu și-a dorit și botox în frunte, chiar dacă nu are nevoie.

„Tocmai ce mi-am făcut buzele. Îmi place mult. Pe lângă buze, mi-am injectat și puțin botox aici (n.r. în zona frunții), nu că ar fi fost nevoie, că am 28 de ani, dar asta se face ca o prevenție a ridurilor. Îmi place foarte mult”, a dezvăluit concurenta de la Asia Express pe contul de Instagram.

La vârsta de 28 de ani, artista are mare grijă de aspectul fizic. Karmen Simionescu se mândrește cu o siluetă de invidiat, dar și cu un ten impecabil.

Atunci când nu se află pe scenă sau în fața camerelor de filmat, concurenta de la Asia Express 2025 nu ezită să apeleze la intervenții care o ajută să își mențină chipul perfect.

Karmen Simionescu a plecat în aventura Asia Express 2025 alături de Olga Barcari

Karmen Simionescu a hotărât să plece în cea mai neașteptată aventură din viața ei alături de Olga Barcari. Cele două au luat pe toată lumea prin surprindere cu parcursul lor din emisiune, ajungând chiar în etapa finală.

Deși au întâmpinat o mulțime de obstacole pe traseu și au fost la un pas să cedeze, artista și colega ei de echipă nu au renunțat la competiție. Acestea au reușit să treacă peste toate provocările de pe Drumul Eroilor, demonstrând tuturor cât sunt de puternice.

Mai mult, Olga Barcari și Karmen Simionescu au avut ocazia de a se cunoaște mai bine în cursa din Asia Express. Concurentele s-au încurajat atunci când au întâmpinat situații delicate, iar oboseala și presiunea probelor și-au pus amprentele asupra lor.

„Cam așa arată relația noastră de prietenie în Asia Express”, este mesajul transmis de Olga Barcari în dreptul unei poze în care apare alături de artistă într-o ipostază copleșitoare.

Un lucru este cert, aventura Asia Express le-a unit și mai mult. Cele două au reușit să lege o relație specială de prietenie.