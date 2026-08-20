Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au postat o fotografie specială alături de cei doi fii ai lor, Liam și Landon.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, tablou de familie! Fotografia rară alături de băieții lor. Cât de mult au crescut | Captură Instagram

Laurențiu Reghecampf pare că și-a găsit liniștea și fericirea alături de partenera sa de viață, Corina Caciuc. Antrenorul a împărtășit cu fanii de pe Instagram o imagine de colecție în care apare alături de femeia care i-a dăruit doi copii, dar și de micuții lor, transmițând un mesaj plin de recunoștință.

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Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, imagine rară alături de cei doi băieți ai lor. Ce mesaj a transmis antrenorul

Îmbrăcați elegant și cu zâmbetul larg pe buze, cei patru formează un tablou armonios de familie. În timp ce Laurențiu Reghecampf a optat pentru o cămașă albă și pantaloni de costum, Corina Caciuc a strălucit într-o rochie lungă, elegantă, de culoare galben pal.

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Însă, atracția principală au fost cei doi micuți. Liam, fiul cel mare al cuplului, a purtat un costum bleu cu vestă și papion asortat, iar mezinul familiei, Landon, ținut în brațe de mama sa, a fost îmbrăcat într-un compleu deschis la culoare.

„Familia mea, iubirile mele, totul pentru mine” („My Family, My Loves, My Everything”), a scris Laurențiu Reghecampf, pe contul personal de Instagram.

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Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat fiul cel mic

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au avut parte de un moment special în luna iunie, când mezinul lor, Landon, a fost creștinat, potrivit click.ro.

Botezul a avut loc într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a persoanelor apropiate, iar imaginile de la eveniment au fost postate pe rețelele de socializare.

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Petrecerea de după botez s-a desfășurat într-un restaurant elegant. Corina Caciuc și-a schimbat ținuta și a ales o rochie roșie.

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„Eu sunt foarte fericit. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut niciodată și acum le fac. Mă trezesc dimineața, am grijă de copii, ies la plimbare. Avem doi băieți, Liam, iar pe cel mai mic îl cheamă Landon. Toți băieții mei sunt cu litera L. Luca, Laurențiu Jr, Liam, Landon. A fost mai mult decizia Corinei, ea a ales.

Experimentez niște lucruri noi. Probabil n-o să le mai trăiesc. Am și eu 48 de ani. S-a terminat, mă gândesc la o fetiță, nu am eu chestia asta, fac numai băieți. E greu, nu e ușor. E foarte mult de muncă cu ei când sunt mici”, povestea Laurențiu Reghecampf, potrivit iAMsport.ro.