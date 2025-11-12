Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent

Câștigătorul Power Couple România Sezonul 2 s-a filmat pe patul de spital, îngrijorându-i pe internauți. Iată cum a apărut Robert Tudor în mediul online după operația pe care a suferit-o în urmă cu trei săptămâni.

Magicianul Robert Tudor și-a îngrijorat fanii după ce a postat pe TikTok un videoclip în care se afla în spital, mărturisind că a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală care nu mai putea fi amânată din cauza unei probleme de sănătate care nu a putut fi tratată fără bisturiu.

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a filmat tot procesul prin care a trecut, cu excepția momentului în care doctorii l-au operat, și astfel le-a dat curaj și fanilor săi care se confruntă cu astfel de probleme să facă pasul cel mare către o rezolvare sigură și fără riscuri majore.

Descoperă în rândurile de mai jos despre ce operație este vorba și cum a apărut magicianul pe internet fără pic de reținere, doar cu multă voie bună și recunoștință pentru că a putut scăpa de problemele de sănătate care nu îi mai dădeau pace de o bună perioadă de timp.

Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum s-a filmat pe masa de operații

Emoțiile înainte de operație și-au spus cuvântul, însă câștigătorul de la Power Couple România Sezonul 2 nu s-a lăsat complet copleșit, deoarece a avut parte de o recuperare extrem de rapidă după ce a trecut printr-o operație de deviație de sept.

Potrivit spuselor acestuia, magicianul nu reușea să mai respire pe nas, motiv pentru care fost nevoit să apeleze la ajutorul medicului chirurg, care, în cele din urmă, a decis să reducă inclusiv cornetele nazale pentru a-l ajuta pe acesta să respire exact așa cum o făcea altă dată.

„A sosit momentul acela. Trebuie să mă operez și mi-e frică de nu mai pot. Mă operez la nas, să îmi ia din cornete și deviația de sept. Cică nu durează mult operația. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă, că nu pot respira corect”, a povestit acesta prin intermediul unui videoclip pe care l-a postat pe TikTok.

După această procedură, magicianul a continuat să le arate internauților săi cum se simte, oferindu-le curaj prin simplul fapt că se simțea extrem de bine.

„Ieri am avut operația, după care m-am trezit cu bandaje în nas și dimineața acum mi le-a scos. Uite! Respir! În viața mea nu am respirat așa și m-am uitat în oglindă. Nu sunt vânăt la ochi. Sunt alte operații acum de deviații de sept. Nici nu te învinețești la ochi și cornetele acelea pe care ți le ia din nas le cauterizează. Sunt alt om! Ce bine e! Ieri m-am operat și astăzi sunt ok.”, a declarat Magicianul Robert Tudor după ce a trecut cu bine prin această intervenție chirurgicală.

„După trei săptămâni de zile de la operație sunt alt om! Respir altfel, nu mai sforăi, sunt complet refăcut și mă simt foarte bine!” a mai adăugat el, liniștindu-i complet pe internauți.

Iată și videoclipul în care câștigătorul Power Couple România sezonul 2 a povestit și a arătat totul amănunt cu amănunt.

