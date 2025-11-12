Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent

Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent

Câștigătorul Power Couple România Sezonul 2 s-a filmat pe patul de spital, îngrijorându-i pe internauți. Iată cum a apărut Robert Tudor în mediul online după operația pe care a suferit-o în urmă cu trei săptămâni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 14:49 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 16:01
Galerie
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală | Captură Tik Tok / Antena 1

Magicianul Robert Tudor și-a îngrijorat fanii după ce a postat pe TikTok un videoclip în care se afla în spital, mărturisind că a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală care nu mai putea fi amânată din cauza unei probleme de sănătate care nu a putut fi tratată fără bisturiu.

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a filmat tot procesul prin care a trecut, cu excepția momentului în care doctorii l-au operat, și astfel le-a dat curaj și fanilor săi care se confruntă cu astfel de probleme să facă pasul cel mare către o rezolvare sigură și fără riscuri majore.

Citește și: Robert și Elena Tudor au câștigat Power Couple, sezonul 2, la capătul unei finale, lider detașat de audiență!

Descoperă în rândurile de mai jos despre ce operație este vorba și cum a apărut magicianul pe internet fără pic de reținere, doar cu multă voie bună și recunoștință pentru că a putut scăpa de problemele de sănătate care nu îi mai dădeau pace de o bună perioadă de timp.

Articolul continuă după reclamă

Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum s-a filmat pe masa de operații

Emoțiile înainte de operație și-au spus cuvântul, însă câștigătorul de la Power Couple România Sezonul 2 nu s-a lăsat complet copleșit, deoarece a avut parte de o recuperare extrem de rapidă după ce a trecut printr-o operație de deviație de sept.

Potrivit spuselor acestuia, magicianul nu reușea să mai respire pe nas, motiv pentru care fost nevoit să apeleze la ajutorul medicului chirurg, care, în cele din urmă, a decis să reducă inclusiv cornetele nazale pentru a-l ajuta pe acesta să respire exact așa cum o făcea altă dată.

„A sosit momentul acela. Trebuie să mă operez și mi-e frică de nu mai pot. Mă operez la nas, să îmi ia din cornete și deviația de sept. Cică nu durează mult operația. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă, că nu pot respira corect”, a povestit acesta prin intermediul unui videoclip pe care l-a postat pe TikTok.

Citește și: Care este tariful magicianului Robert Tudor pentru evenimente. Cât costă să facă atmosferă câștigătorul Power Couple, sezonul 2

După această procedură, magicianul a continuat să le arate internauților săi cum se simte, oferindu-le curaj prin simplul fapt că se simțea extrem de bine.

„Ieri am avut operația, după care m-am trezit cu bandaje în nas și dimineața acum mi le-a scos. Uite! Respir! În viața mea nu am respirat așa și m-am uitat în oglindă. Nu sunt vânăt la ochi. Sunt alte operații acum de deviații de sept. Nici nu te învinețești la ochi și cornetele acelea pe care ți le ia din nas le cauterizează. Sunt alt om! Ce bine e! Ieri m-am operat și astăzi sunt ok.”, a declarat Magicianul Robert Tudor după ce a trecut cu bine prin această intervenție chirurgicală.

„După trei săptămâni de zile de la operație sunt alt om! Respir altfel, nu mai sforăi, sunt complet refăcut și mă simt foarte bine!” a mai adăugat el, liniștindu-i complet pe internauți.

Iată și videoclipul în care câștigătorul Power Couple România sezonul 2 a povestit și a arătat totul amănunt cu amănunt.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Magicianul Robert Tudor s-a filmat în sala de operație
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Mesajul transmis de Robert Tudor după ce el și soția lui, Elena Tudor, au câștigat Power Couple, sezonul 2

Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori...
Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
Observatornews.ro Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Lavinia Pîrva, din nou studentă la 40 de ani. La ce facultate s-a înscris soția lui Ștefan Bănică: „La momentul potrivit”
Lavinia Pîrva, din nou studentă la 40 de ani. La ce facultate s-a înscris soția lui Ștefan Bănică: „La...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x