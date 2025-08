Mara Bănică a fost în comă la 27 de ani și crede că a avut o întâlnire cu Dumnezeu. Ce a spus abia acum despre perioada dificilă din viața ei și ce legătură au vacanțele în care merge cu aceasta.

Mara Bănică este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc și una dintre cele mai așteptate concurente de la Asia Express 2025. Deși pe prezentatoarea TV o cunoaște o țară întreagă, puțini sunt cei care știu că aceasta a trecut prin multe greutăți, una dintre ele, punându-i inclusiv viața în pericol.

Recent, ea a vorbit despre cea mai mare și dureroasă provocare din viața ei, căruia a reușit să îi facă față cu brio pe vremea când avea doar 27 de ani.

Citește și: Mara Bănică, răsfăț într-o „vilă prezidențială” într-un resort de top de pe o insulă din Grecia. Ce imagini a publicat din vacanță

Descoperă în rândurile de mai jos ce a putut spune vedeta despre cumpăna prin care a trecut!

Articolul continuă după reclamă

Mara Bănică, despre coma care ar fi putut să îi aducă sfârșitul. Medicii i-au dat șanse de doar 1%

Invitată în cadrul emisiunii „Summer Star” de la Antena Stars, Mara Bănică a dezvăluit care este motivul pentru care investește atât de mulți bani în vacanțe și ce legătură au acestea cu momentul de cumpănă prin care a trecut.

„De ce fac aceste vacanțe? Nu vreau să mă considere lumea fițoasă! Eu am avut o anumită experiență în viață. La 27 de ani, Dumnezeu mi-a dat o cumpănă grea. Am fost în comă, am avut 1% șanse să trăiesc. În respectiva comă am văzut niște lucruri. Mergeam spre ceva și comunicam cu un prieten bun. Cred că era Dumnezeu! Mi-a zis că mor. Am spus că asta este!

Mi-a explicat că am doar 27 de ani, dar i-am răspuns: << Tu știi că eu am fost în America? Am fost în Irak, am văzut războiul. Am văzut multe pe această lume, am călătorit! Unele fete din satul bunicii mele, unde am crescut, nu au ieșit nici până la București >>. M-a întrebat dacă nu mai am nimic de făcut pe Pământ. Încerca să mă convingă să stau, dar îmi era foarte bine unde mă duceam. I-am zis: << Un copil! >>.” a explicat aceasta, punând capăt tuturor curiozităților răutăcioșilor care au pus-o la zid pentru că este adepta unor vacanțe pe care nu mulți și le permit.

Citește și: Mesajul transmis de Mara Bănică după ce s-a întors din Asia Express: „Au fost doua luni altfel...”

„Stau să mă gândesc că dacă aceasta este moartea și te duci spre bine, nu e rău, dar stău să mă gândesc, dacă aia a fost o parte din întâlnirea mea cu Dumnezeu… Eu i-am vorbit despre drumuri și călătorii? Cu asta rămânem? Nu aveam copil pe atunci! Zic că dacă așa e moartea, cu asta rămânem! Cheltui tot ce am pe vacanțe, vă rog să mă credeți. Îmi place să văd locuri și oameni noi. Îmi place să trăiesc fiecare zi, nu ca și cum e utlima, dar să pun capul pe pernă și să mă gândesc că nu am făcut lucruri rele astăzi. În a doua parte a vieții mi se pare că m-am transformat mult într-un om căruia nu îi mai este frică să arate că este bun! Mi-a fost frică până acum”, a mai adăugat ea.

Iată și momentul video:

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică. Cei doi au o fetiță împreună