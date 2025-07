Mara Bănică, răsfăț într-o „vilă prezidențială” într-un resort de top de pe o insulă din Grecia. Ce imagini a publicat din vacanță

Mara Bănică s-a cazat într-o „vilă prezidențială” dintr-un resort de top de pe o insulă din Grecia. Descoperă ce imagini a publicat din vacanța de vis.

Mara Bănică se bucură de unele dintre cele mai frumoase momente ale verii anului 2025 după ce a decis să plece alături de familia ei într-o vacanță binemeritată în Grecia. Prezentatoarea TV a ales o cazare de-a dreptul spectaculoasă unde are la dispoziție absolut tot ceea ce își dorește.

Internauții au fost de-a dreptul captivați de imaginile pe care aceasta le-a publicat în mediul online, mai ales că toate cadrele par desprinse din cele mai frumoase filme, cu o priveliște care îți taie respirația și care rămâne veșnic în amintiri.

Mara Bănică, răsfăț într-o „vilă prezidențială” într-un resort de top de pe o insulă din Grecia. Ce imagini a publicat din vacanța la care alții doar visează

Deși în general Mara Bănică este destul de discretă atunci când vine vorba despre viața personală, recent, aceasta și-a luat prin surprindere fanii, postând câteva imagini de-a dreptul spectaculoase din Creta, acolo unde petrece cele mai frumoase momente alături de soțul și de copii săi.

Pentru această vacanță, concurenta Asia Express nu a ales o cazare oarecare, ci a optat pentru un resort exclusivist ce dispune de o suită de lux, care, de obicei, este rezervată pentru oaspeți oarte importanți precum celebrități, președinți, oameni de afaceri sau persoane care vor să se bucure de un confort maxim, dar și de intimitate.

Ea a filmat întreaga vilă și le-a povestit internauților despre experiența de care se bucură chiar în aceste momente.

„Vreau să vă arăt cum stăm noi în Creta. Abia ce am ajuns. (...) Ăsta este un living, cam așa ne-au primit oamenii ăștia aici, ca să înțelegeți. Sunt foarte fericită că mie mi se mai întâmplă să nu nimeresc, cum ni se întâmplă tuturor, cazări excepționale. Bine, suntem cazați în vila prezidențială, deci cumva nu prea era loc să se greșească (...) Cred că este una dintre cele mai frumoase cazări în care am fost. Asta e vederea de la etaj, iar aici este pisicina noastră. Este absolut superb!” a spus Mara Bănică, arătându-le urmăritorilor ei imagini uimitoare.

Ce mesaj a transmis Mara Bănică imediat după întoarcerea din Asia Express

Fericită că a avut oportunitatea de a participa la show-ul fenomen, Mara Bănică a decis să împărtășească cu fanii câteva gânduri, unde i-a menționat și pe ceilalți concurenți, demonstrând cât de tare îi apreciază și admiră.

„Filmările pentru Asia Express s-au terminat. Și știu din experiență că dacă nu scrii „la cald” ce simți, trăirile ți se diluează, în timp. În primul rand „bravo mie” că la 50 de ani m-am încumetat să merg!

Ba nu! În primul rând, „bravo, Serghei Mizil!” Că are 72 și veți vedea în toamnă cât de mega fantastic a fost omul ăsta în aventură noastră!

Mă bucur că am cunoscut mai în profunzime niște oameni. O iubesc pe Băduleasca de mor, însă Florin e o minunăție, Tamaș&Alexa sunteți unici, Alina, Cristina, Karmen, Olga, Emil, Alejandro, Ștefan&Alex & all, am fost cu toții parte a unei aventuri care ne-a purtat prin aproape toate stările posibile pe care le poate experimenta un om, iar treaba asta o datorăm zecilor de oameni din spatele acestei producții imense, fără îndoială cea mai tare din România!” a transmis aceasta printr-un mesaj postat pe Facebook.

