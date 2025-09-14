Margot Robbie, rochia transparentă care a lăsat la vedere părțile intime. Apariția ei pe covorul roșu a întors toate privirile

Margot Robbie a întorsc toate privirile pe covorul roșu la premiera filmului A Big Bold Beautiful Journey.

Frumoasa actriță Margot Robbie a atras atenția tuturor cu rochia ei pe covorul roșu la premiera noului film în care joacă. | Profimedia

Margot Robbie a surprins pe toată lumea cu apariția ei îndrăzneață la premiera londoneză a filmului A Big Bold Beautiful Journey.

Actriţa a pozat pe covorul roşu într-o rochie îndrăzneaţă, transparentă semnată Armani Privé, împodobită cu mărgele şi cristale, cu spatele complet gol. Rochia extrem de transparentă i-a acoperit zonele intime doar datorită cristalelor colorate.

Rochia lui Margot Robbie a întors toate privirile

Această rochie semi-transparentă de tipul “naked dress” i-a lăsat la vedere posteriorul, dar și parte din bust. Actrița a fost foarte curajoasă să poarte această creație, dar din imaginile surprinse de fotografi se vede că Margot s-a simțit în largul ei, complet încrezătoare și dezinhibată.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Margot Robbie a devenit mamă! Actrția a născut un băiețel

La această rochie care a lăsat multă piele la vedere, frumoasa actriță a purtat o pereche de cercei cu diamante mari, pantofi strălucitori, coafură elegantă în coc. Fotografii au pozat-o din toate unghiurile, iar Margot a fost extrem de zâmbitoare și receptivă, lăsându-se admirată și fotografiată.

Această apariția ei pe covorul roșu este una dintre primele ei apariții majore de când a devenit mamă în urmă cu 10 luni, în noiembrie 2024. Margot Robbie a adus pe lume un băiețel anul trecut, fiind primul copil al familiei ei.

Deși a născut în urmă cu mai puțin de un an, Margot are acum o siluetă sculptată și suplă, care nu avea cum să nu atragă privirile tuturor pe covorul roșu.

Tom Ackerly și Margot Robbie s-au cunoscut în 2013, în timpul filmărilor pentru „Suite Française”, unde el era asistent de regie, iar ea juca unul dintre rolurile principale.

Citește și: Margot Robbie este însărcinată cu primul ei copil. Cum a fost surprinsă actrița cu burtica de gravidă la vedere

Relația lor s-a consolidat după ce s-au mutat împreună, alături de câțiva prieteni, într-o casă cu patru dormitoare în Clapham, sudul Londrei, perioadă pe care Margot a descris-o drept „cea mai frumoasă din viața mea”.

Perechea s-a căsătorit în 2016 și colaborează ca producători la mai multe proiecte, inclusiv la serialul „Dollface” de pe Hulu, prin compania lor de producție, LuckyChap Entertainment.

Filmul Barbie, lansat în 2023, a fost un moment extrem de important în cariera ei, ajungând să aibă un succes uriaș și reacții pozitive din partea criticilor de film. În trecut, Margot a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru rolul ei din pelicula Tonya.

Alte filme celebre în care s-a remarcat au fost The Wolf of Wall Street, Bombshell, Birds of Prey, The Suicide Squad și Babylon.

În prezent, celebra actriță lucrează la adaptarea Wuthering Heights, film ce va fi lansat în 2016, în care ea joacă rolul principal.

Pe lângă cariera ei de actriță, Margot este și producătoare, dar și co-fondatoarea studio-ului LuckyChap Entertainment, care sprijină proiecte lansate de femei talentate în domeniul artistic.

Citește și: Margot Robbie, în costum de baie la scurt timp după ce a devenit mamă. Cum arată atrița acum