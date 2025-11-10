Antena Căutare
Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României

Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României

Fetița lui Nicolae și a Alinei ai României a împlinit 5 ani. Iată cum au serbat-o pe micuță.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:21
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:21 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:21
Maria Alexandra a împlinit 5 ani | ProfiMedia, Instagram

Maria Alexandra este fiica cea mare a Principelui Nicolae și a soției sale. Tânărul cuplu s-a căsătorit în urmă cu 7 ani, iar în acest weekend și-au serbat fiica, pe Maria Alexandra, care a împlinit 5 ani. Cei doi mai au un băiat, Mihai, în vârstă de 3 ani.

Cum au sărbătorit-o pe fiica lor Nicolae și Alina ai României

Nicolae și Alina ai României au ales o locație din București pentru petrecerea aniversară a fiicei lor. Eu au ales decorațiuni simple, precum baloane, pentru a decora minimal încăperea în care a avut loc petrecerea.

Alina a României a postat câteva fotografii, în care se poate vedea că micuții invitați au participat la diverse activități de toamnă și au mâncat tort. Maria Alexandra a avut un tort roz cu prințese și artificii. Copiii au purtat coifuri colorate, iar sărbătorita a purtat o rochiță roz, fără mâneci și cu fundițe.

Alături de Maria, în dreapta sa, a fost frățiorul ei, care i-a cântat cu entuziasm „La mulți ani”.

Soția lui Nicolae al României a postat și o fotografie cu unul dintre cadourile primite de micuță. Este vorba de un cadou realizat manual. Alina a României este cunoscută pentru promovarea artiștilor autohtoni, precum și a lucrurilor făcute cu grijă și dedicare.

„Maria și Mihai ne surprind în fiecare zi cu ceva nou - fie că este un gest, un cuvânt, o expresie sau o idee neașteptată care ne face să zâmbim și să ne minunăm de evoluția lor. Au o curiozitate și o spontaneitate care transformă fiecare zi într-o aventură. Sunt copii buni, iubitori și plini de energie, iar noi îi iubim enorm.

Este fascinant să regăsim bucăți din noi în fiecare dintre ei - fie un mod de a gândi, o trăsătură de caracter sau chiar o pasiune care pare să fi fost moștenită. Cred că aceasta este una dintre cele mai mari bucurii ale oricărui părinte: să vezi cum valorile și amintirile tale se reflectă în personalitatea și alegerile copiilor tăi, dar într-un mod unic, care este doar al lor”, spunea Alina Maria a României despre cei doi copii, conform unei surse.

Fotografiile care surprind momentele de familie sunt cu adevărat prețioase. Cuplul regal ține la intimitatea familiei și încearcă să-și protejeze copiii. Tocmai de aceea apar destul de rar în public, iar imaginile de pe rețelele de socializare sunt alese cu grijă.

„Noi suntem o familie cu doi copii și aceasta este imaginea care aduce bucurie multor oameni. Spre deosebire de alte Case Regale, preferăm să păstrăm un echilibru și să limităm interacțiunea copiilor noștri cu mediul public, mai ales într-o societate dominată de online.

De când m-am întors în România, în 2012, mi-am asumat acest rol public, continuând moștenirea bunicului meu, Regele Mihai, care a văzut în mine viitorul acestei dinastii. Acest destin va fi dus mai departe și de copiii mei, așa cum Regele Mihai și-ar fi dorit”, spunea Nicolae al României.

