Noile produse de sărbători „As Ever”, lansate de Meghan Markle, au stârnit reacții dure din partea experților în marketing.

Meghan Markle, aspru criticată de experți după lansarea primei colecții de sărbători „As Ever”. Cât costă o lumânare parfumată | Profimedia

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a lansat, de curând, o serie de produse destinate sărbătorilor, sub brandul său „As Ever”, incluzând articole de bucătărie, lumânări parfumate, borcane cu gem artizanal și alte obiecte decorative, prezentate ca fiind elegante și rafinate, perfecte pentru cadouri de Crăciun.

Pe pagina sa de Instagram, Meghan Markle a promovat colecția prin intermediul unui videoclip în care apare în timp ce culege mere într-o livadă, purtând o rochie neagră și un cardigan alb.

Ce spun experții despre noile produse lansate de Meghan Markle

Experții în branding și marketing au criticat lansarea, fiind de părere că produsele sunt mult prea scumpe și lipsite de originalitate.

Sarah Schmidt, președintele companiei Interdependence Public Relations, a declarat, pentru Daily Mail, că, prin această inițiativă, Ducesa de Sussex încearcă să se impună ca o „influenceriță” în domeniul de lifestyle, însă brandul său nu se remarcă prin originalitate.

„Colecția are toate elementele sezoniere: lumânări, vin, miere, condimente pentru vin fiert, toate integrate într-o poveste atent construită. Totuși, publicul nu este încă pregătit să plătească un preț premium pentru a face parte din această poveste,” a explicat Schmidt, potrivit sursei citate mai sus.

La rândul său, Ryan McCormick, partener principal la Goldman McCormick PR, a adăugat că prețurile sunt mult prea mari, în special lumânarea parfumată de 64 de dolari, și că aceasta reflectă o problemă mai profundă a brandului.

„<<As Ever>> nu pare să înțeleagă publicul-țintă. Dacă Meghan ar viza cu adevărat segmentul de lux, gemul ar trebui să coste în jur de 200 de dolari, iar lumânările să pornească de la 150 de dolari. Însă, colecția este mult prea scumpă pentru consumatorul obișnuit, dar nu suficient de exclusivistă pentru a atrage cumpărătorii de lux,” a explicat McCormick, potrivit dailymail.co.uk.

Deși fotografiile de promovare sunt bine alese, expertul consideră că produsele par banale și lipsite de impact, fără acel „must-have” sau ediții limitate care să genereze urgență în rândul publicului.

„Colecția nu are originalitate și nu oferă nimic ce nu am mai văzut deja,” a concluzionat el.

Totuși, McCormick a sugerat că o variantă de succes pentru viitoarele lansări ar putea fi pachetele cadou care să includă ceaiuri, gemuri și lumânări, sau extinderea în zona produselor de răsfăț precum săruri de baie, uleiuri esențiale sau jurnale.

Lansarea colecției de sărbători „As Ever” vine la doar câteva săptămâni după ce Meghan Markle a fost văzută în compania mai multor vedete internaționale la Paris Fashion Week și la fastuoasa Project Healthy Minds Gala din New York, unde a primit premiul „Humanitarians of the Year” alături de Prințul Harry, potrivit dailymail.co.uk.

În Franța, Ducesa de Sussex a interacționat cu regizorul australian Baz Luhrmann și cu editorul Anna Wintour la show-ul Balenciaga, iar, în octombrie, a vorbit la „Fortune's Most Powerful Women Summit”. De asemenea, Meghan Markle a sprijinit și „George Zajfen Tennis Tournament”, eveniment caritabil în memoriei fiului prietenei sale apropiate.

În tot acest timp, Meghan Markle a documentat momentele personale din timpul călătoriilor sale internaționale, arătând, totodată, diverse look-uri pe care le-a purtat. Surse citate de Mail on Sunday sunt de părere că Meghan ar putea să se pregătească pentru lansarea unei linii de machiaj, deoarece domeniul frumuseții ar putea fi mult mai profitabil decât vânzarea de gemuri și lumânări.

Expertul regal, Kinsey Schofield, compară mișcările de PR ale lui Meghan Markle cu strategia familiei Kardashian, subliniind că Ducesa de Sussex nu are audiența pe care o au Kylie sau Kim Kardashian și nici credibilitatea în domeniul de beauty. Totuși, Schofield sugerează că ar putea exista o colaborare cu antreprenoarea în machiaj Victoria Jackson, potrivit sursei citate mai sus.

Rămâne de văzut dacă Meghan Markle va lansa o nouă colecție „As Ever” înainte de Crăciun, dar și ce surprize va aduce brandul său în viitor.

