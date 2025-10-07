Antena Căutare
Motivul pentru care Meghan Markle a fost ridiculizată atunci când și-a făcut apariția la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta ei

Meghan Markle a fost criticată pentru aparițiile ei la Paris Fashion Week.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 14:29 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 15:48
Se pare că Ducesei de Sussex nu i-a mai păsat deloc de câteva reguli regale de bază înainte să se facă de râs în fața urmăritorilor ei, dar și a lumii întregi. | Profimedia

Meghan Markle, soția Prințului Harry, a fost prezentă la Paris Fashion Week după 10 ani de absență.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 ani, a fost ridiculizată la Paris Fashion Week atunci când a apărut purtând o ținută albă din cap până în picioare, cu o capă imensă.

Meghan Markle, intens criticată pentru aparițiile ei la Paris Fashion Week

Ținuta le-a adus aminte criticilor de o scenă din filmul Zoolander și nu au putut să nu catalogheze așa-zisul moment de glorie al lui Meghan Markle drept unul penibil.

Echipa ei a anunțat că actrița a revenit la acest eveniment după o absență de 10 ani, atunci fiind ultima oară când a fost văzută stând împreună cu alte celebrități de la Hollywood.

„Meghan Markle a încercat mersul lui Zoolander și se crede model pe podium”, au scris criticii. Alții au spus că Ducesa de Sussex avea o atitudine superioară, de parcă show-ul de modă era despre ea.

„Meghan, nu ești model, ei pur și simplu te conduc la locul tău! Meghan merge cu acea capă albă de parcă este a doua venire a lui Mesia”, a mai spus un alt comentator.

Alți specialiști în modă au comentat faptul că Meghan Markle nu a fost niciodată invitată, de fapt, la Paris Fashion Week, dar este adevărat că a participat în 2015 la Toronto și la New York Fashion Week.

Un alt motiv pentru care Meghan Markle a fost criticată a fost faptul că a purtat creații Balenciaga, dovedind că ea susține acest brand. Recent, a ieșit la iveală faptul că acest brand folosește copii pe post de muncitori în atelierele lor, exploatând minorii. Se pare că Ducesa de Sussex nu a luat în calcul și acest lucru când a ales să poarte aceste ținute la Paris.

„De ce s-a dus la un show Balenciaga? Cum poate o mamă să susțină un astfel de brand”, a mai scris un critic despre apariția soției Prințului Harry.

Meghan Markle a postat pe Insta Story un clip în care apare cu picioarele întinse pe bancheta de piele a unei limuzine, în timp ce mașina parcurge același drum pe care l-a făcut mașina în care se afla Prințesa Diana în ziua în care a murit.

Comentatorii de la Casa Regală au catalogat gestul lui Meghan Markle ca fiind unul umilitor și lipsit de respect, după ce Prințesa Diana s-a stins din viață într-un accident de mașină în tunelul Pont de l'Alma în 1997.

Se pare că Ducesei de Sussex nu i-a mai păsat deloc de câteva reguli regale de bază înainte să se facă de râs în fața urmăritorilor ei, dar și a lumii întregi.

