Meghan Markle revine în lumea actoriei după 8 ani de pauză. În ce peliculă va apărea Ducesa de Sussex

După o pauză de 8 ani de la cariera ei în cinematografie, actrița din serialul Suits își pregătește întoarcerea în industie.

Puțini ar fi crezut că Ducesa de Sussex pregătește o asemenea revenire. | Profimedia

Soția Prințului Harry va juca alături de Brie Larson, Lily Collins și Jack Quiad în filmul „Close Personal Friends”.

Meghan Markle se întoarce în lumea actoriei

Surse apropiate ducesei susțin că Meghan Markle este în culmea fericirii pentru că reușește să se întoarcă la adevărata ei pasiune.

Puțini ar fi crezut că Ducesa de Sussex pregătește o asemenea revenire. Această întoarcere a ei la actorie marchează 8 ani de când Meghan Markle renunțase la drumul ei în lumea filmului.

În 2017, celebra actriță pusese punct activității sale la Hollywood pentru a se concentra atunci pe îndatoririle sale ca membru al familiei regale a Marii Britanii.

Potrivit Page Six, Meghan Markle va juca într-o peliculă produsă de Amazon MGM Studios. Filmul „Close Personal Friends” urmărește povestea a două cupluri, dintre care doar unul este faimos. Meghan Markle a fost deja văzută pe platourile de filmare după ce s-a dat startul filmărilor în Pasadena, Los Angeles.

„Acesta este un moment uriaș pentru Meghan și semnifică o întoarcere la ceea ce iubește cu adevărat. Meghan a fost copleșită de oferte, dar aceasta a părut potrivită. Prințul Harry este, desigur, foarte susținător și pur și simplu vrea ca Meghan să facă orice îi aduce bucurie ”, a declarat o sursă din cadrul producției.

Meghan Markle se bucură de sprijinul necondiționat al soțului ei, Prințul Harry fiind cel mai mare susținător al ei.

„Este un nou capitol, nu? Am bifat această căsuță și mă simt foarte mândră de munca pe care am făcut-o acolo, iar acum e timpul să lucrez cu [Harry] ca o echipă”, declara Meghan Markle în 2017, la scurt timp după logodna cu Prințul Harry.

Ultima ei apariție în calitate de actriță a fost în serialul Suits în aprilie 2018, cu aproximativ o lună înainte de nunta ei regală. În 2020, Ducii de Sussex au renunțat la îndatoririle lor regale și s-au hotărât să se mute în California.

De atunci ei au pus bazele unei familii frumoase, având doi copii, prințul Archie și prințesa Lilibet, locuind într-o casă superbă în Montecito, California. Se pare că Ducesa de Sussex e pregătită să înceapă o nouă eră, având sprijinul familiei pentru a-și reînvia pasiunea pentru film și actorie.

Înainte de a începe filmările pentru noul film, Meghan Markle a fost văzută la Paris Fashion Week, după 10 ani de absență. Recent, ducesa a devenit mai activă pe rețelele de socializare, postând mai des imagini cu cei doi copii ai lor, dar și de la proiectele la care lucrează, în special de la show-ul ei culinar în care invită adesea vedete.

