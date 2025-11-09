Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Meghan Markle revine în lumea actoriei după 8 ani de pauză. În ce peliculă va apărea Ducesa de Sussex

Meghan Markle revine în lumea actoriei după 8 ani de pauză. În ce peliculă va apărea Ducesa de Sussex

După o pauză de 8 ani de la cariera ei în cinematografie, actrița din serialul Suits își pregătește întoarcerea în industie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 07:00 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 16:52
Galerie
Puțini ar fi crezut că Ducesa de Sussex pregătește o asemenea revenire. | Profimedia

Soția Prințului Harry va juca alături de Brie Larson, Lily Collins și Jack Quiad în filmul „Close Personal Friends”.

Meghan Markle se întoarce în lumea actoriei

Surse apropiate ducesei susțin că Meghan Markle este în culmea fericirii pentru că reușește să se întoarcă la adevărata ei pasiune.

Citește și: Cum arată acum prințesa Lilibet. Harry și Meghan au publicat o imagine adorabilă cu fetița lor

Articolul continuă după reclamă

Puțini ar fi crezut că Ducesa de Sussex pregătește o asemenea revenire. Această întoarcere a ei la actorie marchează 8 ani de când Meghan Markle renunțase la drumul ei în lumea filmului.

În 2017, celebra actriță pusese punct activității sale la Hollywood pentru a se concentra atunci pe îndatoririle sale ca membru al familiei regale a Marii Britanii.

Potrivit Page Six, Meghan Markle va juca într-o peliculă produsă de Amazon MGM Studios. Filmul „Close Personal Friends” urmărește povestea a două cupluri, dintre care doar unul este faimos. Meghan Markle a fost deja văzută pe platourile de filmare după ce s-a dat startul filmărilor în Pasadena, Los Angeles.

„Acesta este un moment uriaș pentru Meghan și semnifică o întoarcere la ceea ce iubește cu adevărat. Meghan a fost copleșită de oferte, dar aceasta a părut potrivită. Prințul Harry este, desigur, foarte susținător și pur și simplu vrea ca Meghan să facă orice îi aduce bucurie ”, a declarat o sursă din cadrul producției.

Citește și: Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei

Meghan Markle se bucură de sprijinul necondiționat al soțului ei, Prințul Harry fiind cel mai mare susținător al ei.

„Este un nou capitol, nu? Am bifat această căsuță și mă simt foarte mândră de munca pe care am făcut-o acolo, iar acum e timpul să lucrez cu [Harry] ca o echipă”, declara Meghan Markle în 2017, la scurt timp după logodna cu Prințul Harry.

Ultima ei apariție în calitate de actriță a fost în serialul Suits în aprilie 2018, cu aproximativ o lună înainte de nunta ei regală. În 2020, Ducii de Sussex au renunțat la îndatoririle lor regale și s-au hotărât să se mute în California.

De atunci ei au pus bazele unei familii frumoase, având doi copii, prințul Archie și prințesa Lilibet, locuind într-o casă superbă în Montecito, California. Se pare că Ducesa de Sussex e pregătită să înceapă o nouă eră, având sprijinul familiei pentru a-și reînvia pasiunea pentru film și actorie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Înainte de a începe filmările pentru noul film, Meghan Markle a fost văzută la Paris Fashion Week, după 10 ani de absență. Recent, ducesa a devenit mai activă pe rețelele de socializare, postând mai des imagini cu cei doi copii ai lor, dar și de la proiectele la care lucrează, în special de la show-ul ei culinar în care invită adesea vedete.

colaj meghan markle si printul harry
+29
Mai multe fotografii

Citește și: Motivul pentru care Meghan Markle a fost ridiculizată atunci când și-a făcut apariția la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta ei

„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morț...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor
Observatornews.ro Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a explicat CCR motivul pentru care a respins legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. 4 judecători au avut altă opinie
Cum a explicat CCR motivul pentru care a respins legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. 4... Libertatea.ro
Avion pe străzile din București, la ceas de noapte. „Fraților, a aterizat avionul pe linia de tramvai”. Imagini reale și virale pe TikTok. Unde e dusă aeronava VIDEO
Avion pe străzile din București, la ceas de noapte. „Fraților, a aterizat avionul pe linia de... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă HelloTaste.ro
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale Jurnalul
David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj premiază 35 de tineri excepționali
David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj premiază 35 de tineri excepționali Kudika
Elena Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Operaţiile estetice au schimbat-o total, mulţi spun că e prea mult. Imaginile momentului
Elena Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Operaţiile estetice au schimbat-o total, mulţi spun că e prea mult.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Plăcintă cu dovleac în stil american, rețeta clasică
Plăcintă cu dovleac în stil american, rețeta clasică HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, perfecte pentru orice masă din zi
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, perfecte pentru orice masă din zi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x