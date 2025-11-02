Ministrul AI Diella este "însărcinată" cu 83 de copii! Anunțul bizar făcut în Albania. Cum e posibil

Diella (care înseamnă „Soare”) a fost desemnată în septembrie pentru a face sistemul de achiziții publice din Albania complet transparent și lipsit de corupție.

Premierul Albaniei, Edi Rama, a anunțat că ministrul generat de inteligența artificială, Diella, este „însărcinată”.

Diella, ministrul „însărcinat” cu 83 de copii

El a dezvăluit planurile de a crea „83 de copii”, adică asistenți digitali, câte unul pentru fiecare membru al Partidului Socialist din parlament.

„Astăzi ne-am asumat un risc destul de mare cu Diella și ne-a ieșit foarte bine. Așa că, pentru prima dată, Diella este însărcinată și are 83 de copii”, a spus el în cadrul evenimentului Global Dialogue (BGD) de la Berlin.

Potrivit acestuia, „copiii”, adică asistenții digitali, vor înregistra tot ce se întâmplă în parlament și îi vor ține la curent pe deputați cu discuțiile sau evenimentele pe care le ratează.

„Fiecare dintre ei va servi drept asistent pentru parlamentari, va participa la ședințele parlamentare, va înregistra tot ce se întâmplă și le va oferi sugestii membrilor legislativului. Acești copii vor avea cunoștințele mamei lor”, a spus Rama.

El se așteaptă ca sistemul să fie complet funcțional până la sfârșitul anului 2026.

Rama a explicat cum vor funcționa asistenții IA: „De exemplu, dacă pleci la o cafea și uiți să te întorci la lucru, acest copil îți va spune ce s-a spus când ai lipsit din sală și îți va spune cui ar trebui să îi răspunzi. Dacă mă inviți data viitoare, vei avea încă 83 de ecrane pentru copiii Diellei.”

Albania a numit un bot ca ministru anticorupție

Diella (numele ei înseamnă „Soare”) a fost desemnată în septembrie pentru a face sistemul de achiziții publice din Albania complet transparent și lipsit de corupție. Lansată inițial în ianuarie ca asistent virtual pe platforma e-Albania, ea îi ajută pe cetățeni și pe companii să obțină documente de stat. Ministrul generat de inteligența artificială este prezentat sub forma unei femei îmbrăcate în port tradițional albanez.

Diella a primit responsabilitatea de a lua toate deciziile legate de licitațiile publice, făcându-le complet lipsite de corupție. Fiecare fond public introdus în procedura de licitație va fi perfect transparent, a declarat Rama.

Albania este prima țară din lume care numește oficial un ministru non-uman. Spre deosebire de un ministru pentru inteligența artificială, Diella este ea însăși o entitate IA, compusă în întregime din cod și pixeli, relatează ndtv.com.

„Diella este primul membru al cabinetului care nu este prezent fizic, ci este creat virtual, prin IA”, a precizat Rama în timpul unui discurs de prezentare a noului său guvern.

De ani buni, atribuirea contractelor publice a generat scandaluri de corupție în Albania, o țară balcanică despre care experții afirmă că este folosită ca punct de tranzit pentru spălarea banilor proveniți din traficul internațional de droguri și arme.

Această reputație a îngreunat procesul de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană, pe care premierul Rama speră să îl finalizeze până în 2030 – un obiectiv pe care analiștii politici îl consideră însă extrem de ambițios.

Guvernul nu a oferit detalii privind eventualul control uman exercitat asupra Diellei și nici despre riscul ca botul de inteligență artificială să poată fi manipulat.