Moștenitorii Prințului Albert de Monaco au început școala. Cum au apărut Prințul Jacques și Prințesa Gabriella în uniforma școlară

Prințul Jacques și Prințesa Gabriella de Monaco au început cu mult entuziasm un nou an școlar. Iată ce fotografii a făcut publice familia princiară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 14:23 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 14:23
Galerie
Moștenitorii Prințului Albert de Monaco au început școala | GettyImages

Gemenii Prințului Albert și ai Prințesei Charlene, în vârstă de 10 ani, au început un nou an școlar. Aceștia au fost surprinși în uniformă școlară chiar înainte de a merge la cursuri.

Cum au apărut Prințul Jacques și a Prințesa Gabriella în uniforma școlară

Prințul Jacques și a Prințesa Gabriella au fost însoțiți de părinții lor în prima zi de școală. Micuții au făcut însă câteva fotografii și singuri. Ei au pozat în uniformă școlară, cu ghiozdane noi și ținându-se de mână. Cei doi frați au o relație foarte apropiată, după cum este evidențiat și în postările de pe rețelele de socializare.

Prințesa Gabriella a purtat o uniformă cu tricou polo roșu și fustă plisată bleumarin, în timp ce Prințul Jacques a purtat blugi închiși la culoare și pantofi sport.

Casa princiară a postat imaginile înduioșătoare pe contul oficial și le-a urat micuților, dar și celorlalți elevi un an școlar minunat: „Prințul moștenitor Jacques și Prințesa Gabriella și-au reluat cursurile luni dimineața. Un nou an școlar plin de descoperiri, prietenii și aventuri îi așteaptă. Familia Princiară dorește tuturor elevilor din Principat un început foarte frumos al anului școlar!”

Conform unei surse, gemenii frecventează instituția Fraçois d'Assise-Nicolas Barré (FANB), o școală privată catolică din Monaco, încă din 2021. Acolo sunt înscriși 1.170 de elevi cu 82 de naționalități diferite. FANB este cea mai populară școală din Principat, promovând solidaritatea, respectul, toleranța și libertatea.

Înainte de a începe școala, familia Princiară a participat la un eveniment public dedicat Alcoolicilor Anonimi. Prințesa Charlene a captat atenția tuturor cu alegerea vestimentară. Ea a purtat o rochie albă din dantelă decupată, care i-a dus pe mulți cu gândul la o rochie de mireasă modernă.

Fosta înotătoare olimpică și-a accesorizat ținuta cu o pereche de pantofi Ascent 85 Beige Leather Slingback Pumps de la Gianvito Rossi, conform unei surse, și a adăugat o pereche simplă de cercei cu perle, pentru a completa ținuta discretă. Prințesa Gabriella a purtat o ținută asemănătoare mame sale, însă adecvată vârstei. Ea a radiat într-o rochie florală alb cu verde de la Dior Kids, asortată cu sandale tot de la casa de modă franceză.

Prințul Jacques a purtat un blazer bleumarin și pantaloni chino neutri, asortați cu ținuta tatălui său, Prințul Albert, în vârstă de 67 de ani.

prințul albert, prințul jacque, prințesa gabriella, prințesa charlene
+43
Mai multe fotografii

De asemenea, pe 6 septembrie, familia princiară a ieșit la un picnic tradițional monegasc, eveniment organizat pe Primăria din Monaco, potrivit unei surse.

