Otilia Bilionera și soțul ei turc au făcut nunta. Cum a arătat artista în rochie de mireasă. Apariția ei diafană a uluit

La doi ani de la cununia civilă, care a avut loc în toamna anului 2023, Otilia Bilionera și Bekir Ali au făcut petrecerea de nuntă. Apariția artistei în rochie de mireasă a atras toate privirile. Imagini spectaculoase de la marele eveniment!

Publicat: Duminica, 31 August 2025, 11:49 | Actualizat Duminica, 31 August 2025, 12:13
Otilia Bilionera și soțul ei turc au făcut nunta. Cum a arătat artista în rochie de mireasă. Apariția ei diafană a uluit

Otilia Bilionera și soțul ei au organizat două nunți, una cu specific turcesc, una tradițional românească, care au loc în acest weekend, în Turcia. Artista și Bekir Ali au ales să sărbătorească în stil grandios acest moment special, alături de familie și apropiați.

Otilia Bilionera și soțul ei de origine turcă fac nunta în acest weekend

Îmbrăcată într-o ținută elegantă, cu detalii spectaculoase, Otilia Bilionera a avut o apariție diafană. Pentru cea mai importantă zi din viața ei, artista a ales să îmbrace o rochie de mireasă cu influențe orientale, inspirată din garderoba sultanelor. Cu broderii fine, detalii luxoase și o croială sofisticată, ținuta i-a pus în evidență eleganța și silueta de invidiat.

Într-una dintre cele mai importante zile din viața ei, Otilia Bilionera s-a distrat pe cinste. Vedeta a dansat și s-a bucurat de fiecare clipă.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat cu ceva vreme în urmă pentru Spynews, Otilia Bilionera a precizat că nunta va ține două zile.

„Pe 31 august avem nuntă, vor fi două nunți. Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă, cum îmi doresc eu, fără tradiții. Ambele nunți vor fi în Turcia, o să pun și muzica noastră populară. Îmi vin neamurile de la Suceava, trebuie să danseze și ei pe ceva, le pun muzică populară. Va fi o nuntă foarte mare. Prima nuntă va fi foarte mare, cea tradițională, vor fi peste 600 de persoane, iar a doua nuntă va fi cu aproximativ 250 de persoane”, a spus Otilia Bilionera pentru sursa citată mai sus.

Referitor la invitații care vin la nuntă, dar și la nași, artista născută în Suceava a afirmat că în Turcia nu există tradiția nașilor. Otilia Bilionera a mai dezvăluit că nu știu încă unde vor merge în luna de miere.

„La turci nu există tradiția nașilor de cununie. Noi am făcut cununia civilă acum doi ani și acum avem doar petrecerea, fără cununie religioasă. Avem un DJ cunoscut din Turcia, dar nu am vrut invitați speciali. Îmi doresc să fim doar eu, Bekir și familiile noastre. Încă nu știm unde mergem în luna de miere. N-am avut timp să ne gândim, dar sigur va fi undeva cald, poate în Europa”, a spus cântăreața, potrivit Libertatea.

