Otilia Bilionera, toate detaliile despre nunta care are loc în acest weekend. Cum arată rochia de mireasă pe care o va îmbrăca

La doi ani de la cununia civilă, care a avut loc în toamna anului 2023, Otilia Bilionera și Bekir Ali se pregătesc de marea petrecere.

Publicat: Sambata, 30 August 2025, 10:40 | Actualizat Sambata, 30 August 2025, 11:48
Otilia Bilionera, toate detaliile despre nunta care are loc în acest weekend. Cum arată rochia de mireasă a artistei

Nunta lor va avea loc în două zile, pe 30 și 31 august, pentru că mirii pregătesc două petreceri, una tradițională turcească și una cu accente românești. Într-un interviu pentru Libertatea, Otilia Bilionera a oferit detalii despre marele eveniment, dar și despre cum va arăta rochia de mireasă, inspirată din garderoba sultanelor.

„Pe 30 august 2025, la nunta tradițională, va fi momentul în care Bekir Ali vine să mă ia de acasă, iar verii mei se pun în ușă și nu mă lasă să plec, până nu dă bani. Seara, femeile se vor picta cu henna și o să fiu și eu pictată. Vor veni lăutari care cântă și dansează pe ritmuri turcești. Prima nuntă, cea tradițională, va fi la restaurantul familiei lui Bekir, în Therma Yalova.

La nunta de pe 31 august, mama va ține neapărat să facă <<dezgătitul>>. Ea îmi ia voalul și îmi pune o eșarfă, iar lui Bekir o pălărie, după tradiția românească. Vom face petrecerea mare la un hotel de cinci stele, Limak, din Termal, o zonă superbă cu specific otoman. Am ales locul să fie aproape de familia lui Bekir și, sincer, mie îmi place mult aici. Inițial, voiam la Istanbul, dar ne-a fost mai ușor să organizăm în Yalova”, a spus Otilia, citată de sursa menționată mai sus.

FOTO CU ROCHIA ARTISTEI AICI:

Cum l-a cunoscut Otilia Bilionera pe soțul ei

Otilia Bilionera a dezvăluit și cum s-a cunoscut cu Bekir Ali.

„Ne-am cunoscut la un concert pe care l-am avut în Turcia. Eu cântam pe o plajă pe care o deținea Bekir. Iar de atunci am rămas nedespărțiți. Sincer, noi nu suntem romantici. Suntem oameni practici și muncitori, așa că n-am avut momente emoționante, ci, mai degrabă, o relație solidă, cu picioarele pe pământ.

Soțul meu muncește mult, eu la fel, dar tocmai asta ne ajută: fiecare își vede de treaba lui, fără stres. Ne susținem reciproc! Până la 30 de ani am crezut că doar cariera contează, dar acum sunt convinsă că adevărata liniște și fericire vin din familie”, a adăugat Otilia Bilionera, citată de Libertatea.

Artista a dezvăluit și cum a decurs organizarea nunții sale.

„A fost greu, recunosc! În special cu rudele care au venit din România... Sunt vreo 30 și fiecare vrea să vadă și să încerce altceva. În timp ce vorbim, sunt cu ei printr-un bazar. Plus că avem două nunți de organizat, deci stresul e dublu. N-am mai dormit cum trebuie de o săptămână, dar sper să recuperez până în weekend.

În ziua cea mare vor exista stres, oboseală și emoții. (râde) Sunt două nunți, una după alta, deci sper doar să rezist până la capăt. Amuzant nu prea a fost nimic în perioada pregătirilor, dar grea a fost alegerea rochiei de mireasă. Am colindat două zile întregi prin Istanbul până am găsit una care să îmi placă. Pentru nunta tradițională am o rochie exact ca a sultanelor, iar pentru nunta de pe 31 august 2025 am ales o creație a unui designer turc din Istanbul. Cuplurilor care se pregătesc de nuntă le doresc răbdare, bani și… casă de piatră”, a mai afirmat artista pentru sursa citată mai sus.

FOTO AICI:

Cum arată inelul de logodnă pe care l-a primit Otilia Bilionera

Otilia Bilionera a mai dezvăluit și cum arată inelul de logodnă, dar și când l-a primit.

„Este un inel spectaculos, cu un safir de 11,5 carate și aproape două carate de diamante. Îl am de la cununia civilă!”, a spus ea, citată de Libertatea.

Referitor la invitații care vin la nuntă, dar și la nași, artista născută în Suceava a afirmat că în Turcia nu există tradiția nașilor. Otilia Bilionera a mai dezvăluit că nu știu încă unde vor merge în luna de miere.

„La turci nu există tradiția nașilor de cununie. Noi am făcut cununia civilă acum doi ani și acum avem doar petrecerea, fără cununie religioasă. Avem un DJ cunoscut din Turcia, dar nu am vrut invitați speciali. Îmi doresc să fim doar eu, Bekir și familiile noastre. Încă nu știm unde mergem în luna de miere. N-am avut timp să ne gândim, dar sigur va fi undeva cald, poate în Europa”, a încheiat cântăreața pentru sursa citată mai sus.

