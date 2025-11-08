„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții

Tânăra care și-a dorit să arate ca păpușa Barbie a murit. Iată ce s-a întâmplat.

Barbara Jankowski avea doar 31 de ani când a murit. Era influenceriță și era cunoscută drept „păpușa Barbie umană”.

Barbara Jankowski cheltuise o avere să arate ca păpușa Barbie. Ce spun autoritățile despre moartea sa

Barbara Jankowski era originară din Brazilia, iar trupul ei neînsuflețit a fost găsit într-un hotel din Sao Paulo, pe 2 noiembrie 2025. Aceasta avea peste 340.000 de urmăritori pe TikTok și 55.000 pe Instagram, câștigându-și faima datorită unui stil vestimentar aparte, precum și deschiderii sale în ceea ce privește operațiile estetice. Tânăra a vorbit întotdeauna foarte sincer despre intervențiile suferite pentru a arăta cât mai mult posibil cu păpușa Barbie.

Aceasta a investit mai bine de 50.000 de euro și a suferit peste 35 de operații și proceduri estetice pentru a-și împlini visul.

Moartea sa este învăluită în mister. Autoritățile braziliene investighează cazul. Conform unei surse, aceasta și-ar fi petrecut noaptea cu un bărbat necunoscut, în jurul vârstei de 51 de ani, contra cost.

Ulterior, s-a stabilit că respectivul era Renato Campos Pinto de Vitto. Acesta a declarat că amândoi au consumat substanțe interzise înainte ca influencerița să-și piardă cunoștința. Acesta ar fi sunat la numărul de urgențe și, în timp ce aștepta să vină ambulanța, a încercat să o resusciteze timp de 9 minute.

Cu toate acestea, nimic nu s-a mai putut face pentru a-i salva viața tinerei influencerițe. Autoritățile au fost nevoite să confirme decesul când au ajuns la fața locului.

Încă se așteaptă rezultatele autopsiei și probelor luate de polițiști. Aceștia consideră cazul suspect, dat fiind că au găsit-o pe Barbara în lenjerie intimă, cu leziuni la nivelul ochiului stâng și urme pe spate.

Un prieten al influenceriței a susținut că rana de la ochi se datorează unei căzături de dinainte de noaptea morții, însă autoritățile nu au comentat.