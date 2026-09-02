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Primele imagini din casa de vis în care s-au mutat Deea Maxer și soțul ei, Constantin Cataramă. Cum arată noua lor locuință

Deea Maxer a arătat pe rețelele de socializare primele imagini din noua lor locuință.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 19:31 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 20:05
Primele imagini din casa de vis în care s-au mutat Deea Maxer și soțul ei, Constantin Cataramă. Cum arată noua lor locuință | Captură Instagram
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Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit civil în primăvara acestui an, într-un cadru restrâns, alături de familie și apropiați. La doar câteva luni, cei doi au mai bifat un pas important în viața lor de cuplu și s-au mutat în casa la care visau de multă vreme.

Acum, Deea Maxer și Constantin Cataramă se pregătesc să o transforme în căminul perfect pentru familia lor numeroasă.

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Cum arată casa în care s-au mutat Deea Maxer și Constantin Cataramă

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Deea Maxer și Constantin Cataramă formează deja o familie numeroasă. Ea are doi copii, pe Andreas și pe Maysa, din mariajul cu Dinu Maxer, iar Constantin Cataramă este, la rândul său, tatăl a două fetițe.

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Cum își petrec mult timp împreună, cei doi părinți au decis că apartamentul în care locuiau nu mai răspundea nevoilor familiei, astfel că au făcut pasul spre o locuință mai mare.

Entuziasmată, Deea Maxer le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online primele imagini din noua lor locuință, mărturisind că momentul mutării a fost unul pe care l-au așteptat de mult timp. Din imagini se poate observa că locul este, deocamdată, nemobilat, însă, lucrările de amenajare au pornit deja.

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„În sfârșit putem spune... Ne mutăm! Am visat la momentul acesta, l-am planificat și acum a devenit realitate. Casa nu este încă gata. E goalǎ, nu are mobilier deloc. Urmează mici renovări, transformarea grădinii, decizii, mobilarea, mici provocări și, sperăm noi, multe momente frumoase”, spunea bruneta în mediul online, în dreptul videoclipului în care prezintă primele imagini din noua casă.

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De ce s-au mutat din apartament

Decizia mutării nu este una recentă. În urmă cu ceva timp, Deea Maxer spunea că ea și Constantin Cataramă își doreau deja de ceva timp o locuință mai spațioasă, însă au tot amânat momentul din cauza programului încărcat. În cele din urmă, confortul copiilor a primat.

„Ne dorim să ne mutăm, suntem o familie de șase: eu și Constantin, doi copii ai mei și doi ai lui Constantin, iar când ne adunăm cu toții în casă, apartamentul a devenit neîncăpător. Ne-a rămas apartamentul mic.

E o decizie luată demult, doar că nu făcusem pasul, pentru că, fiind plecați mai tot timpul, noi lucrăm în imobiliare și avem agenția împreună, ne-am ocupat de muncă și nu de prioritățile noastre personale, dar am zis că acum e momentul să punem apartamentul la vânzare și să facem o schimbare. Practic, acum și noi suntem clienți. A venit căldura, lumea e în căutare de case. E apartamentul în care am locuit în ultimii ani împreună cu copiii”, declara Deea Maxer pentru Spynews, citată de Revista Viva.

Mutarea marchează un nou început pentru Deea Maxer și Constantin Cataramă. Deși casa este departe de a fi finalizată, cei doi soți se ocupă cu mult entuziasm de mobilare, renovare și amenajarea grădinii, astfel încât noul cămin să răspundă nevoilor familiei și să devină noul „acasă”.

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