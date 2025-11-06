Motivul pentru care Cătălin Cazacu i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru după ce s-au despărțit

Ramona Olaru a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate despre relația pe care a avut-o cu Cătălin Cazacu, cel cu care a fost logodită în urmă cu câțiva ani.

Invitată recent în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a dezvăluit mai multe detalii neștiute despre fostele sale relații.

Se pare că după despărțirea de Cătălin Cazacu au rămas multe lucruri nespuse între ei. După mai bine de doi ani de la despărțirea de Cătălin Cazacu, Ramona a povestit că bărbatul i-a cerut inelul de logodnă înapoi după despărțire.

De ce i-a cerut Cătălin Cazacu inelul de logodnă Ramonei Olaru după despărțire

Cei doi au pus punct relației lor și au rupt logodna la începutul anului 2023, iar după separare ei nu au rămas prieteni.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Afacerea cu care Ramona Olaru vrea să dea lovitura. Prezentatoarea trece din fața camerelor într-un domeniu neașteptat

Ramona a vorbit acum deschis despre felul în care s-a terminat relația ei cu Cătălin Cazacu. După ce a auzit spusele Ramonei din cadrul podcastului recent, Cătălin Cazacu a simțit să comenteze și el situația, dând explicații.

Dacă atunci când i-a oferit inelul Ramonei a făcut-o din iubire, datorită sentimentelor pe care le avea pentru ea, la despărțire Cătălin Cazacu a considerat că inelul nu îi va mai fi util Ramonei, gândindu-se că poate nu o să îl mai poarte după despărțire.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

”Îmi asum ceea ce spun. Nu ne cerem adidașii înapoi și nu ne cerem cadourile. Inelul pe care eu ti l-am dat la un moment dat, a fost dat din inimă și consider că nu are ce să caute la tine. Dacă tu ești cu un nou iubit și ești de mână cu el și poți inelul meu pe mână, este foarte urât. Dacă nu porți inelul, o să îl duci la amanet, și la fel este urât. Dă-mi-l mie, pentru că pentru mine a însemnat foarte mult. Niciodată în viața mea nu am să spun niciun lucru urât despre nimeni care a făcut parte din viața mea”, a declarat Cătălin Cazacu la Un Show Păcătos.

Citește și: Ramona Olaru își dezvăluie toate secretele de beauty la MediCOOL, azi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cătălin Cazacu a mai spus și că nu ar vorbi niciodată urât despre o femeie care a făcut parte din viața lui și e acum parte din trecutul său pentru că le respectă pentru ceea ce au însemnat pentru el la un moment dat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, Ramona a dezvăluit lucruri care îl contrazic pe fostul ei logodnic. Se pare că el ar fi avut niște replici acide la adresa ei după despărțire. În podcastul lui Nasrin Ameri din 2023, Ramona a povestit cum s-a sfârșit, de fapt, relația cu Cătălin.

„Am învățat în ultimii ani să fiu o persoană atât de finuță și atât de a păstra pentru mine ce e greșit la ceilalți pentru că dacă aș vorbi, doamne... dacă ați cunoaște oamenii care au trecut prin viața mea, v-ați pune singuri pământ pe voi și v-ați duce la doi metri. Dar sunt atât de mândră de mine că sunt zen Eu ajung greu în punctul în care să zic <stop>. Ultima dată așa a fost. Eu nu mai vorbesc, dar a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în 33 de ani. De fapt, nici nu am mai zis „nu”. Eu pur și simplu am dispărut. Ți-aș arăta telefonul, dar sunt o lady” , , a povestit Ramona Olaru.

Citește și: Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest