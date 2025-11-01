Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!”

Un caz revoltător de cruzime față de animale a avut loc recent într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei.

Legislația din România a permis ca animalul să fie returnat proprietarului

Proprietarul localului a fost filmat în timp ce își lovea cu brutalitate cățelușa, un Cocker Spaniel, chiar în incinta restaurantului. Imaginile, extrem de greu de privit, au stârnit indignare pe rețelele sociale.

Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului

Imaginile șocante s-au răspândit rapid în mediul online, iar echipajul ASPA a fost chemat de polițiști pentru a prelua cățelușa. Animalul a fost dus la o clinică veterinară, unde a fost supus mai multor investigații medicale.

Rezultatele acestora, împreună cu raportul medicului veterinar, au fost transmise polițiștilor care se ocupă de dosarul penal, potrivit Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Din păcate, legislația din România a permis ca animalul să fie returnat proprietarului, fapt care a stârnit o puternică revoltă pe rețelele de socializare.

„Nu pot sa cred! Cu alte cuvinte, chiar daca ești maltratat, procuratura, cea care ar trebui sa te apere, hotărăște ca trebuie sa ramai in siguranța la nemernic. Ar trebui sa-i facem numele procurorului public. Alo, Politia animalelor, faceți ceva?”, a scris cineva în secțiunea de comentarii de la postarea ASPA.

„Nu pot să cred… având în vedere ca fostul proprietar a donat din inițiativa lui cu câteva ore înainte de preluare cățelușa mă gândesc ca noul proprietar e cunoscut de al lui. A fost o strategie. Este incredibil așa ceva. Cățelușa este într-un pericol uriaș…”, a comentat o altă persoană, conform protv.ro.

„Procurorul de caz a dispus restituirea cățelușei”

„Astăzi am fost înștiințați în scris că procurorul de caz a dispus restituirea cățelușei către proprietarul din RECS, astfel că am adus cățelușa la biroul nostru central unde l-am invitat și pe actualul proprietar”, a informat ASPA București pe Facebook.

ASPA București a anunțat că i-a propus proprietarului să predea cățelușa instituției, prin semnarea unei declarații de cedare, pentru ca aceasta să poată fi îngrijită și ulterior adoptată de o familie potrivită. Propunerea a fost însă refuzată categoric. În cele din urmă, bărbatul a semnat formularul de revendicare prevăzut de lege, iar cățelușa i-a fost returnată.

„Acesta a fost înștiințat cu privire la starea de sănătate fizică și emoțională a cățelușei.”

Pe 23 octombrie 2025, în mediul online a apărut o filmare care surprinde o scenă de o violență greu de privit: un bărbat lovește cu pumnii un câine pe care îl ține legat, chiar într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei.

„Caz grav în București (...) Astfel de lucruri nu ar trebui să mai existe în 2025. În fața localului, un câine este ținut în condiții inadecvate și abuzat aproape zilnic. Situația este cunoscută deja de mai multe persoane din zonă și trebuie să se oprească. Cerem intervenția urgentă a autorităților competente – Poliția Animalelor și DSV București – pentru verificarea cazului și pentru a garanta siguranța animalului (...).

Facem apel la toți cei care locuiesc în apropiere: Dacă vedeți ceva sau puteți filma/fotografia situația, trimiteți-ne un mail: [email protected]. Și, foarte important, faceți o sesizare oficială către Poliția Română aici: https://politiaromana.ro/ro/petitii-online

Fiecare sesizare contează. Cu cât sunt mai multe plângeri, cu atât cresc șansele ca autoritățile să intervină rapid.

Animalele nu pot vorbi pentru ele. Noi trebuie să fim vocea lor”, a transmis Asociația Ramses pe pagina oficială de Facebook.