Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!”

Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!”

Un caz revoltător de cruzime față de animale a avut loc recent într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 17:45 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 13:36
Legislația din România a permis ca animalul să fie returnat proprietarului

Proprietarul localului a fost filmat în timp ce își lovea cu brutalitate cățelușa, un Cocker Spaniel, chiar în incinta restaurantului. Imaginile, extrem de greu de privit, au stârnit indignare pe rețelele sociale.

Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului

Imaginile șocante s-au răspândit rapid în mediul online, iar echipajul ASPA a fost chemat de polițiști pentru a prelua cățelușa. Animalul a fost dus la o clinică veterinară, unde a fost supus mai multor investigații medicale.

Rezultatele acestora, împreună cu raportul medicului veterinar, au fost transmise polițiștilor care se ocupă de dosarul penal, potrivit Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Din păcate, legislația din România a permis ca animalul să fie returnat proprietarului, fapt care a stârnit o puternică revoltă pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nu pot sa cred! Cu alte cuvinte, chiar daca ești maltratat, procuratura, cea care ar trebui sa te apere, hotărăște ca trebuie sa ramai in siguranța la nemernic. Ar trebui sa-i facem numele procurorului public. Alo, Politia animalelor, faceți ceva?”, a scris cineva în secțiunea de comentarii de la postarea ASPA.

„Nu pot să cred… având în vedere ca fostul proprietar a donat din inițiativa lui cu câteva ore înainte de preluare cățelușa mă gândesc ca noul proprietar e cunoscut de al lui. A fost o strategie. Este incredibil așa ceva. Cățelușa este într-un pericol uriaș…”, a comentat o altă persoană, conform protv.ro.

Citește și: Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”

„Procurorul de caz a dispus restituirea cățelușei”

„Astăzi am fost înștiințați în scris că procurorul de caz a dispus restituirea cățelușei către proprietarul din RECS, astfel că am adus cățelușa la biroul nostru central unde l-am invitat și pe actualul proprietar”, a informat ASPA București pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

ASPA București a anunțat că i-a propus proprietarului să predea cățelușa instituției, prin semnarea unei declarații de cedare, pentru ca aceasta să poată fi îngrijită și ulterior adoptată de o familie potrivită. Propunerea a fost însă refuzată categoric. În cele din urmă, bărbatul a semnat formularul de revendicare prevăzut de lege, iar cățelușa i-a fost returnată.

„Acesta a fost înștiințat cu privire la starea de sănătate fizică și emoțională a cățelușei.”

Pe 23 octombrie 2025, în mediul online a apărut o filmare care surprinde o scenă de o violență greu de privit: un bărbat lovește cu pumnii un câine pe care îl ține legat, chiar într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei.

„Caz grav în București (...) Astfel de lucruri nu ar trebui să mai existe în 2025. În fața localului, un câine este ținut în condiții inadecvate și abuzat aproape zilnic. Situația este cunoscută deja de mai multe persoane din zonă și trebuie să se oprească. Cerem intervenția urgentă a autorităților competente – Poliția Animalelor și DSV București – pentru verificarea cazului și pentru a garanta siguranța animalului (...).

Facem apel la toți cei care locuiesc în apropiere: Dacă vedeți ceva sau puteți filma/fotografia situația, trimiteți-ne un mail: [email protected]. Și, foarte important, faceți o sesizare oficială către Poliția Română aici: https://politiaromana.ro/ro/petitii-online

Fiecare sesizare contează. Cu cât sunt mai multe plângeri, cu atât cresc șansele ca autoritățile să intervină rapid.

Animalele nu pot vorbi pentru ele. Noi trebuie să fim vocea lor”, a transmis Asociația Ramses pe pagina oficială de Facebook.

Puțini știu cum arată acum nepoatele lui Ion Dolănescu. Ambele i-au moștenit vocea și dragostea pentru muzică...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!
Observatornews.ro Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut...
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie Catine.ro
Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot: „O legătură foarte..”
Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot:...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la... Libertatea.ro
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x