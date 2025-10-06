Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum

Alina Pușcău, concurenta Asia Express, a făcut sacrificii considerabile pentru a putea să participe la emisiunea care i-a schimbat viața.

Alina Pușcău formează o echipă puternică alături de prietena ei, Cristina Postu, la Asiea Express – Drumul Eroilor. Cele două concurente au demonstrat până acum că sunt extrem de competitive, muncitoare și dedicate atunci când își doresc să își atingă țelul.

Cristina și Alina au reușit până acum să ajungă în Vietnam, acolo unde sunt într-o competiție acerbă cu alte 6 echipe. Pe lângă faptul că sunt foarte grele cursele și stresul și oboseala își spun cuvântul, fetele au demonstrat că sunt mai unite ca oricând.

Alina Pușcău, sacrificii pentru a putea participa la Asia Express - Drumul Eroilor

Cu un dram de noroc la autostop și mereu gata să impresioneze cu zâmbetele lor, Cristina și Alina au reușit să facă față provocărilor de până acum pe Drumul Eroilor.

Pentru a accepta participarea în acest proiect inedit, în cel mai dur reality show din România, Alina a dezvăluit abia acum că a trebuit să facă unele sacrificii. Alina Pușcău a trebuit să renunțe la un contract de top în SUA pentru a putea pleca la filmările pentru Asia Express.

Vedeta are o carieră impresionantă în modelling și este cunoscută pentru faptul că frumusețea ei nu a fost remarcată doar de agenții de top, ci și de mulți actori celebrii de la Hollywood.

De-a lungul carierei sale înfloritoare, Alina Pușcău a apărut în multe campanii de la branduri de top precum GAP, Victoria’s Secret, JCPenney și mulți alții. Ea a părăsit România încă din adolescența, de la vârsta de 16 ani, și a reușit să își construiască o carieră impresionantă peste granițe, apărând în reviste internaționale și defilând pe podium pentru branduri celebre. Alina are la activ și mai multe proiecte în industria muzicală, dar și în cea cinematografică, descoperind mereu noi arii artistice în care poate evolua.

Alina locuiește de mai mulți ani în Los Angeles și mereu a avut parte de contracte de top, dar și o carieră în televiziune, fiind cunoscută acum la nivel internațional.

Modelul a refuzat o ofertă extrem de bună care ar fi împiedicat-o să participe la Asia Express. În Asia, ea a avut parte de o experiență memorabilă și nu regretă faptul că a trebuit să facă sacrificii pentru a se putea bucura de acest reality show.

„Da, am un business. Chiar am lăsat un contract de trei ani jumătate cu o agenție foarte tare, și proiecte, pentru ASIA Express. Pentru că am crezut în Asia Express, am simțit că Asia Express este o dezvoltare personală pentru mine și cum e să mă reîntorc la copilăria mea.

Adică de 27 de ani fac meseria asta și voiam să fac ceva diferit. Nu e vorba de bani aici, e vorba despre experiență de viață pe care nu o plătești. Nu de bani. Adică să fii în show-ul asta este ca o loterie, cum ar veni. Și cred că am fost norocoasă să fiu în show-ul ăsta, și mi-a schimbat viața. Adică nu e vorba de bani, e vorba de experiență”, a povestit Alina Pușcău.

Experiența din Asia Express care a marcat-o cel mai profund a fost atunci când a văzut cum trăiesc oamenii într-un cimitir în Manila. Traiul de viață al celor de acolo au făcut-o pe Alina să privească lumea cu alți ochi.

„Mi-a fost greu, n-a fost ușor, dar a fost o experiență de viață, pot să spun. Și chiar mi-a schimbat viața. În multe sensuri. Nu știu, stările pe care le-am… Nu poți să joci un rol în acest reality show. M-a făcut să conștientizez multe lucruri, m-a făcut să mă gândesc pozitiv, m-a făcut să… Nu știu, o să vedeți, sunt foarte multe chestii. Să văd cum trăiesc oamenii, cum sunt oamenii, sunt așa de… de amărâți.

De exemplu, dacă noi ne duceam la oameni care n-aveau nimic. Partenera meu voia sa mearga la oameni care erau bogati. Nu ne deschideau usa, fugeau de noi, dar cei care n-aveau nimic ne oferau totul! Pentru că ei ințelegeau iubirea universului. Și asta pe mine m-a fascinat foarte mult. Pentru că oamenii ăștia îți dădeau tot ce aveau ei. Și împărțeau cu tine”, a dezvăluit Alina într-un interviu pentru Cancan.

