Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă. Care este motivul: „Că doar nu mergeam așa mireasă"

Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă. Cei doi plănuiau să se căsătorească la sfârșitul lunii octombrie.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 16:57 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 17:28
Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Simona Trașcă trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de cântărețul Marian Buzilă. Cei doi sunt împreună de aproximativ un an și au planuri mari de viitor.

La începutul lunii iunie, fosta asistentă TV a fost cerută în căsătorie de către bărbatul care a cucerit-o. Acesta i-a oferit un inel spectaculos de logodnă, iar răspunsul blondinei a fost un hotărât „DA”.

Deși nu se cunosc de mult timp, Simona Trașcă și Marian Buzilă au început să își planifice nunta. Cei doi se gândeau să facă marele pas la finalul lunii octombrie, însă evenimentul nu va avea loc dintr-un motiv neașteptat.

De ce a fost nevoită Simona Trașcă să amâne nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă

Fosta asistentă TV își dorea foarte mult să se căsătorească cu alesul inimii sale, însă nu a găsit nicio sală de eveniment disponibilă pentru perioada pe care și-o doreau. Așadar, aceasta a fost nevoită să amâne nunta până la primăvară.

De asemenea, Simona Trașcă a pus toate detaliile la punct pentru marele eveniment și cu nașii de cununie. Se pare că aceștia sunt prieteni foarte buni cu viitorul ei soț.

„Noi eram deciși să facem nunta dacă găseam sală. Dar nu e cum am crezut noi, o nuntă nu se face așa țaca-paca. Trebuie organizată din timp. Ne gândim ca măcar în primăvară să reușim s-o facem, că toamna asta am ratat nunta.

Acum am fost trei zile în vizită la Vatra Dornei la nași ca să stabilim toate detaliile. Nașii sunt prieteni foarte buni cu Marian, niște oameni deosebiți”, a povestit fosta asistentă TV, potrivit click.ro.

Simona Trașcă a mai avut și un alt motiv pentru care a amânat nunta cu Marian Buzilă. Se pare că alergia la ambrozie îi dă mari bătăi de cap în această perioadă. Astfel, blondina s-a văzut nevoită să renunțe la planurile pentru cununie până scapă de această problemă.

„Eu sunt varză în perioada aceasta, cu alergia asta la ambrozie. Este și lege dată, dar degeaba. Vai de cei care avem alergia asta în perioada aceasta, cât de rău ne este! Am impresia că nu vor să curețe ambrozia asta ca să cumpărăm medicamente.

Oricum nu aveam cum să mă mărit în perioada aceasta cu alergia. Eu doream să facem nunta la sfârșitul lunii octombrie când se termina cu ambrozia. Că doar nu mergeam <<bubuită>> așa mireasă!”, a mai adăugat fosta asistentă TV, conform sursei citate mai sus.

În ciuda celor întâmplate, Simona Trașcă speră ca anul viitor să îmbrace rochia de mireasă. Până atunci, blondina se va ocupa cu mare atenție de organizarea evenimentului, încercând să caute o sală potrivită și disponibilă pentru așteptările sale.

Simona Trașcă și iubitul ei
Un lucru este cert, povestea de iubire dintre fosta asistentă TV și Marian Buzilă devine mai puternică pe zi ce trece.

