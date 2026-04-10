Sofia Vicoveanca nu a depășit problemele de sănătate. Starea artistei la câteva luni de la infarct: „Nu m-ați găsit prea bine”

În urmă cu doar câteva luni, artista a suferit un infarct. Se pare că Sofia Vicoveanca nu a depășit nici acum problemele de sănătate.

În vârstă de 85 de ani, artista a mărturisit că nu are încă o stare bună de sănătate, asta după ce în urmă cu câteva luni a suferit un infarct. Fanii i-au fost alături în aceste momente dificile pe plan personal, și i-au transmis gânduri bune și susținere.

Sofia Vicoveanca locuiește acum la București, alături de fiul său. Totul după ce în ianuarie 2026 a suferit un infarct miocardic și a fost dusă de urgență la un spital din Suceava.

Sofia Vicoveanca nu a depășit problemele de sănătate

De și se pare că vârsta are un cuvânt de spus și în cazul îndrăgitei interprete de muzică populară, Sofia Vicoveanca recunoaște că încearcă să gestioneze situația cât mai bine.

„Mama, nu sunt așa bine… Ca omul, mai bine, mai așa, nu m-ați găsit prea bine. E și vârsta, la 85 de ani ce vreți, să sar într-un picior?!”, au fost cuvintele artistei pentru Spynews.ro, arată cei de la Viva.ro.

Cu toate că a trecut prin momente greu de gestionat, Sofia Vicoveanca nu și-a pierdut speranța.

„Să sperăm că Dumnezeu mă va ajuta să trec cu bine peste toate problemele. Vă mulțumesc!”, a mai spus ea, potrivit aceluiași site. Artista va fi alături de familia, acasă. Gândurile sale bune sunt îndreptate către toți cei care i-au fost alături în aceste zile dificile.

„Da, Paștele îl voi petrece acasă, în familie. Postesc în perioada aceasta, cât se poate. Le transmit îmbrățișări cu sufletul pentru fiecare în parte care, cândva, poate au ascultat o frântură din cântecul meu, din munca mea, din culegerile mele. Sărbători cu lumină, cu putere, cu pace, cu liniște pentru toată suflarea', a mai spus vedeta.

Schimbările prin care a trecut Sofia Vicoveanca

Dat fiind faptul că problemele de sănătate nu îi dau pace, artista de muzică populară a decis să stea alături de fiul său la București. Sofia Vicoveanca s-a mutat din Suceava. Cu toate că nu este ocolită de neplăceri, în general aceasta are o stare bună.

Se pare că această schimbare în viața artistei de muzică populară a adus un strop de liniște. Ritmul său zilnic nu mai este unul atât de agitat, fiind aproape de fiul său în fiecare zi. În acest fel, organizarea zilnică este mult mai ușoară și are cu cine să vorbească în permanență.

Sofia Vicoveanca, născută Sofia Fusa și căsătorită sub numele Micu, s-a născut pe 23 septembrie. 1941 în Ucraina.

"Dragii mei, cu câteva zile în urmă am trecut printr-un moment delicat de sănătate dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, care a lucrat prin mâinile şi știința unor medici minunați - domnii doctori Laurian Blaga şi Paul Mihai Boarescu - am căpătat o nouă viață. Mă înclin, cu recunoștință, în fața acestor oameni sufletiști care au avut grijă de mine ca de propria mamă.

Vă mulțumesc din suflet tuturor acelora care v-ați gândit la mine, colectivului de la UPU Rădăuți şi, mai cu seamă, colectivului Spitalului Sf. Ioan cel Nou Suceava, în frunte cu doamna manager Larisa Blănari. Sucevenii sunt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată! Vă îmbrățișez, mulțumindu-vă cu sufletul!", este mesajul pe care artista l-a publicat pe pagina personală de Facebook după ce a suferit un infarct la începutul anului.