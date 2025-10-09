Antena Căutare
Suma colosală pe care Nicole Kidman trebuie să i-o plătească fostului soț. Care e motivul datoriei de 11 milioane de dolari

Nicole Kidman și Keith Urban și-au anunțat divorțul în urmă cu câteva zile, iar despărțirea lor i-a surprins pe fani.

Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 09:56
Keith Urban și Nicole Kidman au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de aproape două decenii. | Profimedia

Acum că divorțează, celebra actriță îi datorează o sumă colosală artistului de muzică country din cauza unei clauze din contractul prenupțial.

Motivul pentru care Nicole Kidman îi datorează o avere lui Keith Urban după divorț

Potrivit publicației La Stampa, Nicole Kidman trebuie să îi plătească fostului ei partener suma colosală de 11 milioane de dolari. Motivul este unul cât se poate de bizar.

În primele lor luni de căsnicie, celebrul cântăreț s-a confruntat cu probleme grave legate de consumul de substanțe. Tocmai de aceea, Nicole Kidman și Keith Urban au decis să semneze un acord special.

Potrivit acordului semnat, el nu avea voie să mai consume droguri pe toată perioada căsniciei cu Nicole Kidman, iar actrița își lua angajamentul că îi va plăti lui 600.000 dolari pentru fiecare an în care el se abținea de la consumul de alcool și substanțe.

Cei doi au decis să divorțeze după 19 ani de căsnicie, ceea ce înseamnă că celebrul cântăreț are să primească de la fosta lui parteneră 11,4 milioane de dolari.

Cea care a insistat pentru această clauză în contractul prenupțial a fost chiar Nicole Kidman, cu scopul de a-l ajuta și motiva pe artist să renunțe definitiv la consumul de droguri.

„A fost o măsură de protecție și un stimulent pentru Keith, care trecuse prin momente dificile legate de consumul de droguri”, scrie sursa citată.

La insistențele soției sale, Keith Urban a urmat un program de reabilitare în primii ani de căsnicie. Artistul a fost internat la centrul Betty Ford din Rancho Mirage, California, acolo unde a primit consiliere și ajutor de specialitate pentru a putea renunța la consumul de droguri.

Se pare că procesul de detox a fost unul extrem de eficient, care l-a ajutat să stea departe de droguri ani de zile. Acum celebra actrița trebuie să îl răsplătească pe soțul ei pentru sobrietatea de 19 ani din cauza acelei clauze pe care a semnat-o.

Keith Urban și Nicole Kidman au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de aproape două decenii, iar din iubirea lor s-au născut cele două fete ale lor, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 14 ani.

Recent, Nicole Kidman a fost prezentă la Paris Fashion Week alături de fiicele lor. Celebra actriță începe un nou capitol, nu doar ca femeie singură, ci și ca ambasador de brand.

Nicole Kidman și-a făcut debutul ca ambasador pentru Chanel la Paris Fashion Week. Actrița a fost prezentă la debutul lui Matthieu Blazy cu celebra casă de modă.

Pentru eveniment, Nicole Kidman a purtat o ținută relaxată, cu o cămașă albă lungă, blugi, accesorii minimaliste, accentul fiind pus pe geanta Chanel de un roșu bogat. Ea a debutat și o tunsoare nouă, apărând cu breton.

colaj nicole kidman si keith urban
+10
