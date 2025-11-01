Surorile Spencer, nepoatele prințesei Diana, nouă colecție exclusivă de genți. Ipostaza în care s-au pozat

Colaborarea continuă dintre Aspinal of London și surorile Spencer, modele și figuri mondene foarte căutate, a dus la lansarea a două genți de seară exclusiviste, „create de surori pentru a fi purtate pe tot parcursul sezonului festiv”.

Lady Eliza și Lady Amelia Spencer, ambasadoare ale brandului, fac modelling din 2020, iar în prezent locuiesc la Londra.

Surorile Spencer și Aspinal of London lansează două genți de lux

Potrivit campaniei, „aprecierea lor constantă pentru eleganță, tradiție, design și măiestrie le transformă în partenerele ideale pentru cel mai strălucitor moment al anului pentru Aspinal”.

Practic, cele două modele – Eliza Clutch (o geantă tip plic cu linii fine) și Amelia Bag (o reinterpretare a clasicei genți-punguță cu șnur) – vor fi purtate de surorile Spencer „la evenimentele de sezon și momentele speciale din calendarul social”.

Articolul continuă după reclamă

Surorile Spencer sunt și chipurile campaniei de Crăciun a brandului, „A Very Aspinal Christmas”, filmată în decorurile istorice ale conacului West Wycombe.

Campania își propune să „surprindă farmecul și căldura unui Crăciun britanic clasic: focuri în șemineu și râsete, momente elegante, rochii de catifea și lumina blândă a lumânărilor”. În centrul poveștii se află gențile Eliza și Amelia, care strălucesc ca adevărate simboluri ale sezonului festiv – create pentru a fi glamour și menite să fie ținute minte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Este a doua campanie în care cele două reprezintă brandul, după ce au fost anunțate ca ambasadoare în luna iunie. Noua campanie are un ton diferit, punând accentul pe eleganță și rafinament, în timp ce prima, lansată vara trecută, a avut o atmosferă mai boemă, relatează FashionNetwork.com.

Citește și: Ce semnificație au cele cinci inele purtate de Kate Middleton pe degetul inelar. Fiecare spune câte o poveste specială

Amelia și Eliza Spencer, nepoatele gemene ale Prințesei Diana

Surorile Spencer sunt fiicele lui Charles Spencer, al 9-lea conte Spencer, și nepoatele prințesei Diana. Ele au o soră mai mare, Lady Kitty Spencer, în vârstă de 34 de ani, și un frate mai mic, Louis Spencer, vicontele Althorp, de 31 de ani.

Amelia și Eliza, împreună cu Louis, au crescut în Africa de Sud pentru a evita atenția mass-media asupra legăturilor lor cu familia regală. Au făcut această mutare în 1995, cu doi ani înainte ca părinții lor, Charles și Victoria, să divorțeze la doar câteva luni după ce prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, în 1997.

Surorile regale, fiicele lui Charles Spencer – al 9-lea conte Spencer și fratele mai mic al prințesei Diana – au debutat ca ambasadoare ale brandului Aspinal în vara lui 2025.

Prima lor campanie, inspirată de eleganța și romantismul vieții la țară din anii ’60, le-a surprins pe Amelia și Eliza purtând piesele din colecția „The Great British Season”, pe care au promis să le includă și în ținutele lor de la evenimentele britanice ale verii, precum Wimbledon și Serpentine Summer Party.

Cele două au declarat că sunt încântate de colaborarea cu brandul. „Aspinal are o geantă potrivită pentru orice ocazie și a fost adesea alegerea noastră la evenimentele de gală și pe covorul roșu”, au spus surorile la momentul respectiv.

Ele au adăugat: „Aspinal este un brand care îmbină eleganța naturală cu luxul modern, un stil care ne reprezintă perfect. Așteptăm cu nerăbdare lansarea campaniei, pentru că echipa a reușit să creeze ceva cu adevărat cool și memorabil.”

Aspinal of London este un brand britanic de accesorii de lux, fondat în jurul anilor 2001-2002 de antreprenorul Iain Burton. Durabilitatea este una dintre valorile de bază ale Aspinal – produsele sunt făcute să reziste, iar atelierul din zona rurală a Angliei reflectă echilibrul dintre eleganță și tradiție.