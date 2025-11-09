Tom Brady și-a clonat câinele. Fotbalistul a dezvăluit de ce a apelat la soluția neobișnuită acum mai bine de 2 ani

Sportivul Tom Brady și-a clonat câinele, după ce patrupedul original, pe numa Lua, a murit în urmă cu 2 ani.

Tom Brady a dezvăluit că și-a clonat câinele Lua, care a murit în urmă cu 2 ani. Noul câine, pe nume Junie, ar fi copia fidelă a lui Lua.

Lua a murit în decembrie 2023, după ce a crescut alături de Brady osta sa soție Gisele Bundchen, și copiii lor, scrie People.

La aproape 2 ani după moartea lui Lua, Brady a recunoscut că Junie e o clonă a fostului patruped.

Fotbalistul a recunoscut la începutul acestei luni că noul său câine a fost creat în colaborare cu o companie de biotehnologie în care a investit.

Brady a făcut anunțul pe 4 noiembrie, simultan cu o declarație a Colossal Biosciences, o companie de biotehnologie în care fotbalistul a investit sume semnificative.

Brady a colaborat cu Colossal Biosciences pentru a o clona pe Lua. Compania din Dallas, cunoscută pentru faptul că susține că a produs trei pui de lup preistoric, a anunțat că a achiziționat o altă companie de biotehnologie, Viagen Pets and Equine.

Viagen e cunoscută pentru clonarea câinelui Samanthai, ce i-a aparținut lui Barbra Streisand. Câinele artistei a murit în 2017. Compania e cunoscută și pentru clonarea câinelui Diamond Baby al lui Paris Hilton în 2 pui, după ce animalul dispăruse în 2022.

Compania de biotehnologie are „licență exclusivă și acces la tehnologiile revoluționare” dezvoltate de Roslin Institute din Edinburgh. Acesta e celebru pentru clonarea oiței Dolly la sfârșitul anilor 1990.

Câinele Lua a fost clonat cu o mostră de sânge

Fosta cățea a lui Brady, Lua, a fost clonată cu sânge colectat înainte de moartea sa în 2023, a declarat Brady.

„Îmi iubesc animalele. Înseamnă totul pentru mine și familia mea,” a spus fostul sportiv NFL. „Cu mai mulți ani în urmă, am colaborat cu firma Colossal și le-am folosit tehnologia non-invazivă de clonare printr-o simplă recoltare de sânge de la câinele nostru bătrân, înainte să moară.”

Compania „a oferit familiei mele o a doua șansă cu o clonă a câinelui nostru iubit,” a continuat Brady.

Sportivul a adăugat că e „încântat de modul în care tehnologia Colossal și Viagen poate ajuta atât familiile care își pierd animalele de companie, cât și eforturile de salvare a speciilor pe cale de dispariție.”

În timp ce Viagen a atras atenția prin clonarea animalelor de companie pentru celebrități precum Streisand, Hilton și acum Brady, Colossal e cunoscută în special pentru eforturile sale de „de-extincție”.

Printre proiectele sale se numără cele cu lupul preistoric, prezentat în aprilie. În septembrie, compania din Texas a anunțat, de asemenea, o descoperire științifică în efortul de a readuce la viață pasărea dodo, dispărută de mai multe secole din cauza intervenției umane.