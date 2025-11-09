Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Tom Brady și-a clonat câinele. Fotbalistul a dezvăluit de ce a apelat la soluția neobișnuită acum mai bine de 2 ani

Tom Brady și-a clonat câinele. Fotbalistul a dezvăluit de ce a apelat la soluția neobișnuită acum mai bine de 2 ani

Sportivul Tom Brady și-a clonat câinele, după ce patrupedul original, pe numa Lua, a murit în urmă cu 2 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 08:00 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 15:55
Galerie
Tom Brady a anunțat că și-a clonat câinele | Profimedia Images

Tom Brady a dezvăluit că și-a clonat câinele Lua, care a murit în urmă cu 2 ani. Noul câine, pe nume Junie, ar fi copia fidelă a lui Lua.

Lua a murit în decembrie 2023, după ce a crescut alături de Brady osta sa soție Gisele Bundchen, și copiii lor, scrie People.

La aproape 2 ani după moartea lui Lua, Brady a recunoscut că Junie e o clonă a fostului patruped.

Fotbalistul a recunoscut la începutul acestei luni că noul său câine a fost creat în colaborare cu o companie de biotehnologie în care a investit.

Articolul continuă după reclamă

Tom Brady și-a clonat câinele

Tom Brady și-a clonat câinele după ce Lua a murit în decembrie 2023. Fotbalistul a primit un alt câine, foarte asemănător, pe nume Junie. Aproape 2 ani mai târziu, Brady a dezvăluit că Junie e o clonă a fostului câine.

Brady a făcut anunțul pe 4 noiembrie, simultan cu o declarație a Colossal Biosciences, o companie de biotehnologie în care fotbalistul a investit sume semnificative.

Citește și: Ce salariu are David Popovici. Olimpicul este legitimat la Clubul Sportiv Dinamo din 2021: „Nu are cum să ia mai mult”

Brady a colaborat cu Colossal Biosciences pentru a o clona pe Lua. Compania din Dallas, cunoscută pentru faptul că susține că a produs trei pui de lup preistoric, a anunțat că a achiziționat o altă companie de biotehnologie, Viagen Pets and Equine.

Viagen e cunoscută pentru clonarea câinelui Samanthai, ce i-a aparținut lui Barbra Streisand. Câinele artistei a murit în 2017. Compania e cunoscută și pentru clonarea câinelui Diamond Baby al lui Paris Hilton în 2 pui, după ce animalul dispăruse în 2022.

Compania de biotehnologie are „licență exclusivă și acces la tehnologiile revoluționare” dezvoltate de Roslin Institute din Edinburgh. Acesta e celebru pentru clonarea oiței Dolly la sfârșitul anilor 1990.

Câinele Lua a fost clonat cu o mostră de sânge

Fosta cățea a lui Brady, Lua, a fost clonată cu sânge colectat înainte de moartea sa în 2023, a declarat Brady.

„Îmi iubesc animalele. Înseamnă totul pentru mine și familia mea,” a spus fostul sportiv NFL. „Cu mai mulți ani în urmă, am colaborat cu firma Colossal și le-am folosit tehnologia non-invazivă de clonare printr-o simplă recoltare de sânge de la câinele nostru bătrân, înainte să moară.”

Compania „a oferit familiei mele o a doua șansă cu o clonă a câinelui nostru iubit,” a continuat Brady.

Sportivul a adăugat că e „încântat de modul în care tehnologia Colossal și Viagen poate ajuta atât familiile care își pierd animalele de companie, cât și eforturile de salvare a speciilor pe cale de dispariție.”

Citește și: Pasărea dodo ar putea fi „înviată” până în 2030. Cum ar reveni înapoi pe Pământ specia dispărută

În timp ce Viagen a atras atenția prin clonarea animalelor de companie pentru celebrități precum Streisand, Hilton și acum Brady, Colossal e cunoscută în special pentru eforturile sale de „de-extincție”.

Colaj cu Tom Brady și câinele Lua, pe care l-a clonat
Tom Brady cu ochelari de soare pe față
Tom Brady și cățelul Lua
Tom Brady și Gisele Bunchen, cu copiii afară
+2
Mai multe fotografii

Printre proiectele sale se numără cele cu lupul preistoric, prezentat în aprilie. În septembrie, compania din Texas a anunțat, de asemenea, o descoperire științifică în efortul de a readuce la viață pasărea dodo, dispărută de mai multe secole din cauza intervenției umane.

Meghan Markle revine în lumea actoriei după 8 ani de pauză. În ce peliculă va apărea Ducesa de Sussex... Prințul William, așa cum nu a mai fost surprins până acum. Ce parte a corpului și-a expus în Brazilia...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor
Observatornews.ro A investit totul într-un fruct de care mulţi nu au auzit. Se coace după primul ger, iar un kg costă 20 de lei A investit totul într-un fruct de care mulţi nu au auzit. Se coace după primul ger, iar un kg costă 20 de lei
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a explicat CCR motivul pentru care a respins legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. 4 judecători au avut altă opinie
Cum a explicat CCR motivul pentru care a respins legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. 4... Libertatea.ro
Avion pe străzile din București, la ceas de noapte. „Fraților, a aterizat avionul pe linia de tramvai”. Imagini reale și virale pe TikTok. Unde e dusă aeronava VIDEO
Avion pe străzile din București, la ceas de noapte. „Fraților, a aterizat avionul pe linia de... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă HelloTaste.ro
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale Jurnalul
David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj premiază 35 de tineri excepționali
David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj premiază 35 de tineri excepționali Kudika
Elena Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Operaţiile estetice au schimbat-o total, mulţi spun că e prea mult. Imaginile momentului
Elena Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Operaţiile estetice au schimbat-o total, mulţi spun că e prea mult.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Plăcintă cu dovleac în stil american, rețeta clasică
Plăcintă cu dovleac în stil american, rețeta clasică HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, perfecte pentru orice masă din zi
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, perfecte pentru orice masă din zi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x