Survivor România 2026. Șoc la Consiliul Tribal! Războinicii, uimiți de colanul de imunitate de la gâtul lui Marian Godină

Episodul 39 din data de 5 aprilie 2026 al emisiunii Survivor România. Consiliul Tribal din această seară a început cu o surpriză de proporții care a lăsat tabăra adversă fără cuvinte! Războinicii au rămas înmărmuriți când au văzut colanul de imunitate individuală la gâtul lui Marian Godină. „Credeam că va fi o variantă de propunere la duel”, au mărturisit aceștia, recunoscând că planurile lor de a vedea un punct slab eliminat din echipa roșie au fost complet dejucate. În timp ce Marian se bucură de siguranța imunității, în interiorul echipei Faimoșilor analiza rămâne una rece și pragmatică. Aris Eram a oferit o declarație tranșantă care pune presiune pe colegul său: deși personal nu îl vede pe Marian ca pe o problemă în grup, „statistic vorbind, s-a demonstrat că este cel mai slab de pe traseu”.

Duminica, 05.04.2026, 22:00