Antena Căutare
Home The Ticket Știri Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00

Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00

Toamna aceasta începe în forță pe Antena 1, cu premiera unuia dintre cele mai așteptate formate TV: The Ticket – o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 10:00 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 10:03
Galerie
Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 | Antena 1

Emisiunea va debuta sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 și promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major.

Citește și: Jurații „The Ticket”, primele declarații după marele anunț. Ce detalii din culisele noului show au dezvăluit

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui. Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii. Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro. Un alt moment care va atrage cu siguranță atenția celor de acasă va fi cel al dezbaterilor dintre jurați și public, care, așa cum e de așteptat, nu sunt mereu pe aceeași lungime de undă când vine vorba de valoarea unui bilet.

Articolul continuă după reclamă

Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-i ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, The Thicket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

+4
Mai multe fotografii

Citește și: Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” - show-ul care oferă bani pe loc

Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Observatornews.ro Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Joi, 07.08.2025, 18:34 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Jurații „The Ticket”, primele declarații după marele anunț. Ce detalii din culisele noului show au dezvăluit
Jurații „The Ticket”, primele declarații după marele anunț. Ce detalii din culisele noului show au dezvăluit
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea Catine.ro
Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” - show-ul care oferă bani pe loc
Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” - show-ul care...
Mert Ramazan Demir revine într-un nou proiect profesional. Unde va putea fi urmărit actorul
Mert Ramazan Demir revine într-un nou proiect profesional. Unde va putea fi urmărit actorul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala... Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
Cum au ajuns să fie abandonate în mijlocul deșertului mii de mașini Audi, Volkswagen și Porsche
Cum au ajuns să fie abandonate în mijlocul deșertului mii de mașini Audi, Volkswagen și Porsche Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Familia Regală a României, omagiu emoționant pentru Rodica Coposu: O viață închinată memoriei fratelui ei și valorilor Coroanei
Familia Regală a României, omagiu emoționant pentru Rodica Coposu: O viață închinată memoriei fratelui ei și... Kudika
Noul calcul pentru impozitul pe proprietate. Cine va plăti cu 100% mai mult pentru o clădire
Noul calcul pentru impozitul pe proprietate. Cine va plăti cu 100% mai mult pentru o clădire Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august Gandul
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x