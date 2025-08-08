Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00

Toamna aceasta începe în forță pe Antena 1, cu premiera unuia dintre cele mai așteptate formate TV: The Ticket – o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani!

Emisiunea va debuta sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 și promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major.

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui. Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii. Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro. Un alt moment care va atrage cu siguranță atenția celor de acasă va fi cel al dezbaterilor dintre jurați și public, care, așa cum e de așteptat, nu sunt mereu pe aceeași lungime de undă când vine vorba de valoarea unui bilet.

Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-i ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, The Thicket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

