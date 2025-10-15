Printre cei mai cunoscuți influenceri și artiști care au intrat în jocul piesei „Vino, mamă, să mă vezi!” se numără Avram Grigore, Ioana Sfinxul, artistul Luis Gabriel, dar și mulți alții. Iată cum a pornit trendul!

Un trend viral stârnește zeci de reacții în mediul online după ce mai mulți influenceri celebri din țara noastră s-au filmat în timp ce ascultau o piesă care s-a auzit pentru prima dată la noul show de talente, difuzat în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1.

Piesa nu doar că i-a suprins pe jurați, ci a devenit și un adevărat trend pe internet, acolo unde mii de internauți filmează și postează scurte scenete în care se transpun în pielea unei situații similare cu cea expusă în versurile melodiei.

Cine cântă celebra piesă „Vino, mamă, să mă vezi!” și cum a devenit virală pe tot TikTok-ul. Trendul, popular printre influenceri

Alessandra este una dintre concurentele care au participat la primul sezon The Ticket și care au reușit cu adevărat să se facă remarcate atât în cadrul emisiunii, cât și în mediul online.

În vârstă de 37 ani, Alessandra a venit din Iași pentru a face show la televizor, fapt care i-a și reușit, dat fiind că jurații au cântat, au aplaudat și au zâmbit în timp ce cânta piesa pe care chiar ea a compus-o.

Refrenul melodiei a fost atât de captivant încât Delia a început să cânte cu ea, iar apoi momentul s-a viralizat pe TikTok, acolo unde mii de tineri au dat curs unui trend la care au participat și influenceri celebri din România, dar și alți artiști de renume.

După ce momentul ei s-a încheiat, Alessandra a reușit să obțină suma de 1 655 de lei din partea publicului, însă nu a reușit să se califice în marea finală.

Totuși, celebritatea ei nu s-a oprit aici pentru că piesa a ajuns rapid la urechile internauților care au reușit să o aducă în topul celor mai populare trenduri din această perioadă într-un mod foarte amuzant.

Mai exact, tinerii și nu numai, s-au transpus în diferite ipostaze și au dat curs unor scenete de scurtă durată care să stârnească amuzament.

Printre cei mai cunoscuți influenceri și artiști care au intrat în jocul piesei „Vino, mamă, să mă vezi!” se numără Avram Grigore, Ioana Sfinxul, artistul Luis Gabriel, dar și mulți alții.

Iată doar câteva dintre videoclipuri:

Și fiica Alessandrei a dat curs trendului și s-a postat pe TikTok alături de mama sa pe sunetul care a devenit celebru. Iată videoclipul:

