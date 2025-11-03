Antena Căutare
Home The Ticket Știri Cine sunt cei nouă finaliști The Ticket de până acum. Jurații au recunoscut ceea ce își doresc să vadă de la noii concurenți

Cine sunt cei nouă finaliști The Ticket de până acum. Jurații au recunoscut ceea ce își doresc să vadă de la noii concurenți

În a noua ediție a emisiunii The Ticket, jurații au fost martorii unor momente cu adevărat spectaculoase. În timp ce unii concurenți au dansat și au cântat, alții au reușit să impresioneze întreaga sală cu alte talente care le-au adus multe aplauze și aprecieri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:00 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 17:28

În a noua ediție a emisiunii The Ticket, din data de 1 noiembrie 2025, concurenții au oferit un adevărat spectacol, impresionându-i și distrându-i atât pe jurați, cât și pe cei din public cu momentele pe care le-au pregătit pentru show.

Înainte ca participanții să intre pe scenă și să dea tot ce au avut mai bun pentru a se califica în marea finală, jurații au transmis ceea ce și-au dorit să vadă și au recunoscut ce așteptări au avut de la cei care au făcut platoul să vibreze cu adevărat, dar și de la cei care vor urma în curând.

Citește și: Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise

Descoperă în rândurile de mai jos ce au spus jurații înainte de show-ul de sâmbătă și cine sunt cei 9 finaliști de până acum!

Cine sunt cei nouă finaliști The Ticket de până acum. Jurații au recunoscut ceea ce își doresc să vadă de la noii concurenți

Talent show-ul The Ticket a trecut deja de a noua ediție, iar participanții care au crezut în talentul lor și s-au înscris la emisiune au demonstrat că nimic nu poate fi greu atunci când își doresc ceva cu adevărat.

Până în momentul de față s-au calificat 9 finaliști, iar aceștia sunt: Lay Yee, Beny Mihai, Ansamblul Academic Joc, Marian Grasu, Aija - Taheira, Ansamblul Valea Târnavelor, Mr. Vietnam, Victor Barbu & Damian de la Ciocănești și Ansamblul Voiniceasca.

Toate momentele lor au fost unele inedite, motiv pentru care cei cinci jurați au considerat că merită să ajungă în marea finală, acolo unde doar cel mai captivant talent va reuși să strălucească cu adevărat.

Citește și: Ce secret folosește trupa Sharp Blades pentru a străluci pe scenă! Cum reusesc să facă împreună trucuri periculoase

Fiind deja martorii unor mult momente uimitoare, jurații au simțit nevoia să își exprime propriile dorințe cu privire la numerele care urmau sâmbătă, cât și cu privire la cele care vor ajunge în platou în curând.

„Aș vrea să văd multe ansambluri folclorice” a spus Maurice Munteanu, care s-a dovedit a fi cu adevărat impresionat de dansul tradițional românesc care a adus deja trei formații de dansuri populare în marea finală.

„Vreau spectacol! Îmi doresc spectacol! Vreau ceva, dați-mi ceva, vreau să văd... nu știu... fado (un gen muzical tradițional portughez), vreau să văd ceva ce n-am văzut de mult. Vreau să mă ducă cu gândul în alte părți” a spus și Anca Dinicu, care și-a arătat interesul pentru noi experiențe inedite în platou.

„Vreau să fiu surprins. Vreau să râd, să plâng! Să bat din palme!” a adăugat și Micutzu la testimonial, în timp ce, în culise, între concurenți începea deja să apară o conexiune bazată pe emoții și noi trăiri.

Citește și: The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați

Anca Dinicu și două concurente The Ticket
+3
Mai multe fotografii

Când vine vorba despre conexiune, Digi este rețeaua care le este alături tuturor clienților săi, oferindu-le o mulțime de beneficii și tot ceea ce și-ar putea dori de la o firmă de telefonie în absolut orice moment.

The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția nouă a talent show-ului. Care au fost momentele ce au impresionat jurații
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția nouă a talent show-ului. Care au fost momentele ce au...
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine Kudika
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x