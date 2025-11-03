În a noua ediție a emisiunii The Ticket, jurații au fost martorii unor momente cu adevărat spectaculoase. În timp ce unii concurenți au dansat și au cântat, alții au reușit să impresioneze întreaga sală cu alte talente care le-au adus multe aplauze și aprecieri.

În a noua ediție a emisiunii The Ticket, din data de 1 noiembrie 2025, concurenții au oferit un adevărat spectacol, impresionându-i și distrându-i atât pe jurați, cât și pe cei din public cu momentele pe care le-au pregătit pentru show.

Înainte ca participanții să intre pe scenă și să dea tot ce au avut mai bun pentru a se califica în marea finală, jurații au transmis ceea ce și-au dorit să vadă și au recunoscut ce așteptări au avut de la cei care au făcut platoul să vibreze cu adevărat, dar și de la cei care vor urma în curând.

Descoperă în rândurile de mai jos ce au spus jurații înainte de show-ul de sâmbătă și cine sunt cei 9 finaliști de până acum!

Cine sunt cei nouă finaliști The Ticket de până acum. Jurații au recunoscut ceea ce își doresc să vadă de la noii concurenți

Talent show-ul The Ticket a trecut deja de a noua ediție, iar participanții care au crezut în talentul lor și s-au înscris la emisiune au demonstrat că nimic nu poate fi greu atunci când își doresc ceva cu adevărat.

Până în momentul de față s-au calificat 9 finaliști, iar aceștia sunt: Lay Yee, Beny Mihai, Ansamblul Academic Joc, Marian Grasu, Aija - Taheira, Ansamblul Valea Târnavelor, Mr. Vietnam, Victor Barbu & Damian de la Ciocănești și Ansamblul Voiniceasca.

Toate momentele lor au fost unele inedite, motiv pentru care cei cinci jurați au considerat că merită să ajungă în marea finală, acolo unde doar cel mai captivant talent va reuși să strălucească cu adevărat.

Fiind deja martorii unor mult momente uimitoare, jurații au simțit nevoia să își exprime propriile dorințe cu privire la numerele care urmau sâmbătă, cât și cu privire la cele care vor ajunge în platou în curând.

„Aș vrea să văd multe ansambluri folclorice” a spus Maurice Munteanu, care s-a dovedit a fi cu adevărat impresionat de dansul tradițional românesc care a adus deja trei formații de dansuri populare în marea finală.

„Vreau spectacol! Îmi doresc spectacol! Vreau ceva, dați-mi ceva, vreau să văd... nu știu... fado (un gen muzical tradițional portughez), vreau să văd ceva ce n-am văzut de mult. Vreau să mă ducă cu gândul în alte părți” a spus și Anca Dinicu, care și-a arătat interesul pentru noi experiențe inedite în platou.

„Vreau să fiu surprins. Vreau să râd, să plâng! Să bat din palme!” a adăugat și Micutzu la testimonial, în timp ce, în culise, între concurenți începea deja să apară o conexiune bazată pe emoții și noi trăiri.

