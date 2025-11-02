Antena Căutare
Home The Ticket Știri The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați

The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați

Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au ales marele câștigător din ediția nouă „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Iată ce concurent merge direct în finala talent show-ului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 00:20 | Actualizat Sambata, 01 Noiembrie 2025, 13:09
Galerie
Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au ales marele câștigător din ediția nouă „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025 | Antena 1

Ediția nouă din „The Ticket” de pe 1 noiembrie 2025 a adus pe micile ecrane o mulțime de momente spectaculoase. Fie că a fost vorba de umor, numere de magice, coregrafii spectaculoase sau scheme periculoase, publicul a fost atent la fiecare număr al concurenților.

Ca de fiecare dată, jurații s-au bucurat din plin de ceea ce participanții au putut să aducă pe scenă. Unii au reușit să-i impresioneze peste măsură, în timp ce alții au stârnit replici acide și situații neașteptate în platoul.

Cine a câștigat ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

După o zi plină de momente senzaționale, Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au fost nevoiți să ia o decizie importantă. Aceștia au avut parte de o discuție în contradictoriu până au făcut o alegere în ceea ce privește marele câștigător.

Articolul continuă după reclamă

Printre cei care au avut șansa să meargă direct în mare finală sunt Anastasia Zaharia, Fair Play Crew, Legendary Party, Mihai Cojocaru, Dizo și Lai Yee.

„Înainte de orice îi felicităm pe toți cei care au ajuns în acest moment pe scenă. În mod evident, aceștia au fost cei mai buni astăzi. Doamnelor și domnilor, avem un câștigător în această seară, iar el este Lai Yee”, a fost discursul lui Mihai Bendeac.

Citește și: The Ticket, 25 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a opta ediție a talent show-ului. Ce numere uimitoare i-au cucerit pe jurați

Așadar, câștigătorul ediției nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025, este chiar Lai Yee. Concurentul a impresionat jurații cu numărul său magic. Aceștia au fost complet fascinați de talentul artistului de circ din Hong Kong.

„Felicitări tuturor! Aplauze pentru toată lumea!”, a spus Nelu Cortea.

„Astăzi chiar am vrut din suflet să câștige omul ăsta!”, a dezvăluit Anca Dinicu.

„Numărul tipului din Hong Kong m-a dus pe alte meleaguri! M-a dus în altă dimensiune total! A fost un număr de Cirque du Soleil din punctul meu de vedere. A fost artă!”, a mărturisit Delia.

Lai Yee a fost luat prin surprindere de alegerea publicului. Concurentul care merge direct în finală și-a stăpânit cu greu emoțiile.

„Mă bucur că v-a plăcut prestația mea și mulțumesc pentru susținere. Sper să fac mai bine în finală!”, a mărturisit el.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 a lansat, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenaPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Citește și: Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

Concurenții The Ticket care au mers la votul juraților
Concurenții The Ticket care au mers la votul juraților
+29
Mai multe fotografii

„The Ticket” se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

The Ticket, 1 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția nouă a talent show-ului. Care au fost momentele ce au impresion...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!
Observatornews.ro Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112 Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția nouă a talent show-ului. Care au fost momentele ce au impresionat jurații
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția nouă a talent show-ului. Care au fost momentele ce au...
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie Catine.ro
The Ticket aduce diseară o ediție plină de emoție, energie și controverse. Delia: „Dacă aș avea o fetiță, aș vrea să fie ca tine”
The Ticket aduce diseară o ediție plină de emoție, energie și controverse. Delia: „Dacă aș avea o fetiță,...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la... Libertatea.ro
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x