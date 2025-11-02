The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați

Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au ales marele câștigător din ediția nouă „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Iată ce concurent merge direct în finala talent show-ului.

Ediția nouă din „The Ticket” de pe 1 noiembrie 2025 a adus pe micile ecrane o mulțime de momente spectaculoase. Fie că a fost vorba de umor, numere de magice, coregrafii spectaculoase sau scheme periculoase, publicul a fost atent la fiecare număr al concurenților.

Ca de fiecare dată, jurații s-au bucurat din plin de ceea ce participanții au putut să aducă pe scenă. Unii au reușit să-i impresioneze peste măsură, în timp ce alții au stârnit replici acide și situații neașteptate în platoul.

Cine a câștigat ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025

După o zi plină de momente senzaționale, Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au fost nevoiți să ia o decizie importantă. Aceștia au avut parte de o discuție în contradictoriu până au făcut o alegere în ceea ce privește marele câștigător.

Printre cei care au avut șansa să meargă direct în mare finală sunt Anastasia Zaharia, Fair Play Crew, Legendary Party, Mihai Cojocaru, Dizo și Lai Yee.

„Înainte de orice îi felicităm pe toți cei care au ajuns în acest moment pe scenă. În mod evident, aceștia au fost cei mai buni astăzi. Doamnelor și domnilor, avem un câștigător în această seară, iar el este Lai Yee”, a fost discursul lui Mihai Bendeac.

Așadar, câștigătorul ediției nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025, este chiar Lai Yee. Concurentul a impresionat jurații cu numărul său magic. Aceștia au fost complet fascinați de talentul artistului de circ din Hong Kong.

„Felicitări tuturor! Aplauze pentru toată lumea!”, a spus Nelu Cortea.

„Astăzi chiar am vrut din suflet să câștige omul ăsta!”, a dezvăluit Anca Dinicu.

„Numărul tipului din Hong Kong m-a dus pe alte meleaguri! M-a dus în altă dimensiune total! A fost un număr de Cirque du Soleil din punctul meu de vedere. A fost artă!”, a mărturisit Delia.

Lai Yee a fost luat prin surprindere de alegerea publicului. Concurentul care merge direct în finală și-a stăpânit cu greu emoțiile.

„Mă bucur că v-a plăcut prestația mea și mulțumesc pentru susținere. Sper să fac mai bine în finală!”, a mărturisit el.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 a lansat, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenaPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

„The Ticket” se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.