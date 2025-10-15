Fotografia de colecție cu mama lui Maurice Munteanu. Femeia i-a fost inspirație încă din copilărie

Maurice Munteanu, juratul The Ticket, se mândrește cu mama lui.

Maurice Munteanu, celebrul blogger de fashion, a postat recent pe rețelele de socializare mai multe imagini cu mama lui.

Maurice Munteanu, o fire carismatică și excentrică, a povestit de mai multe ori de unde a moștenit pasiunea pentru artă, modă și frumos. Mama și bunica lui i-au fost modele de urmat, iar eleganța și feminitatea lor l-au inspirat.

Cum arată mama lui Maurice Munteanu, juratul The Ticket

Cu un ochi ager pentru styling și modă, Maurice a știut de ce a apreciat dintotdeauna frumosul, pentru că a crescut într-o familie în care arta a fost mereu la rang de cinste. Tocmai de aceea, celebrul blogger a reușit să își transforme pasiunea în meserie.

Maurice Munteanu pune mereu accent pe ultimele tendințe în modă, styling, piese vestimentare efemere, eleganță atemporală și artă în atitudinea de a purta haine.

Pentru el, hainele trebuie să fie o stare și a povestit de mai multe ori că cea care l-a inspirat cel mai mult a fost mama lui, pe care a urmărit-o cu atenție încă din copilărie pentru gusturile ei aparte în materie de modă.

Recent, blogger-ul a postat pe Instagram două imagini reprezentative cu cea care i-a dat viață.

„Mama mea splendidă, de care sunt atât de mândru. Aici avea doar 22 ani și era chiar înainte de un bal în București. Am găsit această poză acum câteva zile și a trebuit pur și simplu să o înrămez – Un moment pe care l-am uitat a înviat acum în alb și negru”, a scris Maurice la descrierea postării sale pe Instagram.

Urmăritorii săi l-au complimentat în secțiunea de comentarii pe Maurice, spunându-i că asemănarea este izbitoare și că e firesc să fie mândru cu o mamă atât de frumoasă, care l-a inspirat dintotdeauna.

Mai apoi, blogger-ul a postat o imagine cu mama lui în prezent, de la vârsta de 85 ani, mândrindu-se cu felul frumos în care a îmbătrânit cea care i-a dat viață.

„Mama, acum 85 de ani. Într-o lume ce alunecă adesea în confuzie și teamă, ea rămâne un reper de claritate. S-a vaccinat fără ezitare, străină de delirul conspirațiilor; n-ar atinge vreodată moaște, dar mângâie rațiunea. A votat cu luciditate, a recunoscut instinctiv, în demagogie, pericolul. O minte limpede, un spirit liber, o busolă morală.Te iubesc nespus — pentru că ai rămas, mereu, de partea luminii clare”, a scris la descrierea fotografiei de colecție.

Maurice se bucură de faptul că mama lui îmbătrânește frumos și că a rămas o femeie modernă, chiar dacă a trecut de vârsta de 85 ani, adaptându-se mereu vremurilor actuale.

