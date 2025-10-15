Antena Căutare
Home The Ticket Știri Fotografia de colecție cu mama lui Maurice Munteanu. Femeia i-a fost inspirație încă din copilărie

Fotografia de colecție cu mama lui Maurice Munteanu. Femeia i-a fost inspirație încă din copilărie

Maurice Munteanu, juratul The Ticket, se mândrește cu mama lui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 13:24 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 14:10
Galerie
Maurice Munteanu, celebrul blogger de fashion, a postat recent pe rețelele de socializare mai multe imagini cu mama lui. | Instagram

Maurice Munteanu, celebrul blogger de fashion, a postat recent pe rețelele de socializare mai multe imagini cu mama lui.

Maurice Munteanu, o fire carismatică și excentrică, a povestit de mai multe ori de unde a moștenit pasiunea pentru artă, modă și frumos. Mama și bunica lui i-au fost modele de urmat, iar eleganța și feminitatea lor l-au inspirat.

Cum arată mama lui Maurice Munteanu, juratul The Ticket

Cu un ochi ager pentru styling și modă, Maurice a știut de ce a apreciat dintotdeauna frumosul, pentru că a crescut într-o familie în care arta a fost mereu la rang de cinste. Tocmai de aceea, celebrul blogger a reușit să își transforme pasiunea în meserie.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arată casa lui Maurice Munteanu. Ce business-uri deține juratul The Ticket

Maurice Munteanu pune mereu accent pe ultimele tendințe în modă, styling, piese vestimentare efemere, eleganță atemporală și artă în atitudinea de a purta haine.

Pentru el, hainele trebuie să fie o stare și a povestit de mai multe ori că cea care l-a inspirat cel mai mult a fost mama lui, pe care a urmărit-o cu atenție încă din copilărie pentru gusturile ei aparte în materie de modă.

Recent, blogger-ul a postat pe Instagram două imagini reprezentative cu cea care i-a dat viață.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mama mea splendidă, de care sunt atât de mândru. Aici avea doar 22 ani și era chiar înainte de un bal în București. Am găsit această poză acum câteva zile și a trebuit pur și simplu să o înrămez – Un moment pe care l-am uitat a înviat acum în alb și negru”, a scris Maurice la descrierea postării sale pe Instagram.

Citește și: Care este numele din buletin al lui Maurice Munteanu, juratul show-ului The Ticket

Urmăritorii săi l-au complimentat în secțiunea de comentarii pe Maurice, spunându-i că asemănarea este izbitoare și că e firesc să fie mândru cu o mamă atât de frumoasă, care l-a inspirat dintotdeauna.

Mai apoi, blogger-ul a postat o imagine cu mama lui în prezent, de la vârsta de 85 ani, mândrindu-se cu felul frumos în care a îmbătrânit cea care i-a dat viață.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mama, acum 85 de ani. Într-o lume ce alunecă adesea în confuzie și teamă, ea rămâne un reper de claritate. S-a vaccinat fără ezitare, străină de delirul conspirațiilor; n-ar atinge vreodată moaște, dar mângâie rațiunea. A votat cu luciditate, a recunoscut instinctiv, în demagogie, pericolul. O minte limpede, un spirit liber, o busolă morală.Te iubesc nespus — pentru că ai rămas, mereu, de partea luminii clare”, a scris la descrierea fotografiei de colecție.

Maurice se bucură de faptul că mama lui îmbătrânește frumos și că a rămas o femeie modernă, chiar dacă a trecut de vârsta de 85 ani, adaptându-se mereu vremurilor actuale.

colaj maurice munteanu
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Cine e Maurice Munteanu, juratul show-ului The Ticket. Cu ce se ocupă și de ce e controversat

Cine cântă celebra piesă „Vino, mamă, să mă vezi!” și cum a devenit virală pe tot TikTok-ul. Trendul, popular printre in...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere” Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
The Ticket, 11 octombrie 2025. Cine a câștigat a șasea ediție. Verdictul a adus o surpriză uriașă pentru mulți
The Ticket, 11 octombrie 2025. Cine a câștigat a șasea ediție. Verdictul a adus o surpriză uriașă pentru mulți
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
The Ticket, 11 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a șasea ediție a talent show-ului și ce momente au impresionat juriul
The Ticket, 11 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a șasea ediție a talent show-ului și ce momente au...
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi Egiptul istoric
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi... Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi, mâncare + alte cheltuieli
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi,... Gandul
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x