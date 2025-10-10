Antena Căutare
Juriul ținut în corzi. Micutzu, Anca Dinicu și Maurice cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la The Ticket

Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al șaselea episod al show-ului The Ticket, iar scena va fi animată de o varietate de reprezentații – de la acrobații spectaculoase până la povești de viață atipice.

Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 12:17 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 12:20
Multe dintre ele vor fi evaluate la peste 3.000 de Euro, semn că nivelul competiției crește de la o săptămână la alta.

Episodul aduce și o poveste ieșită din comun: un trio format din soț, soție și fostul soț al acesteia, actualul partener fiind la rândul său un fost polițist. O formulă care nu are cum să treacă neobservată și care va ridica multe întrebări și reacții pentru că pe scenă, în fața juraților, va avea loc o telenovelă în toată regula.

Citește și: The Ticket, 4 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a cincea ediție a talent show-ului. De ce a lipsit Micutzu din juriu

Un alt moment surprinzător îl va avea în atenție pe Mihai Bendeac. Spre propria lui uimire, o expresie inventată de el și aruncată cândva într-o discuție s-a transformat într-o melodie ce va fi interpretată pe scena The Ticket. Chiar dacă juratul nu-și mai amintea contextul în care a folosit acel cuvânt, publicul a demonstrat că urmărește cu atenție și transformă orice detaliu într-o sursă de inspirație.

Numărul de aruncare cu cuțite a fost momentul de maximă tensiune al ediției. Artistul a demonstrat o îndemânare senzațională, menținând spectacolul la cote extreme. Bendeac a fost atât de impresionat încât a exclamat: „Vă aplaud cu mâinile și cu picioarele! Dacă asta nu e număr de 200 de lei, m-aș arunca în cap!” Nivelul de intensitate a fost atât de mare, încât Anca, Micutzu și Maurice au rămas cu mâinile la ochi, temându-se de orice moment neașteptat. Finalul numărului a venit cu o nouă surpriză, când juriul a aflat vârsta concurentului.

Citește și: The Ticket, 27 septembrie 2025. Cine a câștigat a patra ediție. Ce moment i-a emoționat puternic pe jurați

Și pentru că The Ticket nu înseamnă doar show, ci și confruntare de idei, Mihai Bendeac va provoca un grup de concurenți veniți din Italia să spună cine este, în opinia lor, cel mai mare star de televiziune dintre cei cinci membri ai juriului. Răspunsul lor va aprinde discuții neașteptate și replici spumoase între jurați. Nu vor lipsi nici micile înțepături între Maurice, Micutzu, Anca Dinicu, Delia și Bendeac, ventilatorul portabil fiind mărul discordiei pentru cei cinci.

Între surprize, provocări și jurizări memorabile, episodul 6 The Ticket aduce din nou dovada că spectacolul poate surprinde la fiecare pas.

