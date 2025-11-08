Antena Căutare
Mamă și fiică intră în competiție directă pe scena The Ticket, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1

Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite, de la spectaculos și neașteptat, până la emoție pură și intensitate dusă la extrem.

Publicat: Sambata, 08 Noiembrie 2025, 11:38
Publicat: Sambata, 08 Noiembrie 2025, 11:38 | Actualizat Sambata, 08 Noiembrie 2025, 11:45
Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite

Este una dintre cele mai diverse ediții ale sezonului, iar reacțiile juraților se vor împărți, din nou, între uimire, controverse și momente în care nimeni nu va putea sta liniștit pe scaun.

Unul dintre invitații care vor ridica tensiunea în platou este Ian Freaks, artist francez specializat în spectacole de circ ale straniului, cunoscut pentru momente care forțează limitele umanului. Inspirat din circul de la finalul secolului XIX, Ian vine la The Ticket cu un număr „incredibil”, plin de risc și elemente care îi vor face pe jurați să privească printre degete. Este, cu siguranță, unul dintre acele momente „pentru cei tari de inimă”.

Una dintre cele mai diverse ediții The Ticket

În aceeași seară, scena The Ticket va găzdui și un număr de dans și gimnastică aerobică, prezentat de un club sportiv din România, un moment extrem de bine lucrat, sincron, care aduce energie și precizie tehnică la nivel înalt. Tot pe zona de coregrafie, un alt moment va surprinde printr-o coregrafie realizată integral pe stepper, un concept dinamic, cu ritm și elemente vizuale spectaculoase.

Ediția include și apariția Artwerk Crew, prima echipă profesionistă de dans twerk din România. Show-ul lor, construit pe forță, control și expresivitate fizică, va stârni reacții puternice în juriu – în special din cauza mixului între performanță, atitudine și zona de entertainment pur.

Nu lipsesc nici momentele care invită la dezbatere. O româncă ce o interpretează pe Mădălina Manole, cu o voce surprinzător de apropiată de cea a artistei, va împărți juriul în opinii și va deschide discuții sensibile despre autenticitate, omagiu și granița dintre inspirație și impersonare. Este, fără îndoială, unul dintre momentele care vor aprinde spiritele la masa juraților.

Citește și: Matei Ionescu a simțit o frecvență aparte cu Anca Dinicu la The Ticket. Ce complimente a primit după numărul de acrobație

În episodul de sâmbătă, două concurente din aceeași familie ajung pe scena The Ticket cu momente complet diferite, dar la fel de impresionante. Mama prezintă un show cu lasere, un concept vizual spectaculos, construit pe ritm, lumină și coordonare. Fiica, Ani, vine cu un număr de acrobație realizată exclusiv cu ajutorul picioarelor.

Deși vin împreună, cele două se află într-o competiție directă, pentru că fiecare își dorește să adune o sumă cât mai mare din biletele acordate de juriu. Iar în momentul în care intră în discuție acrobațiile cu picioarele, Mihai Bendeac nu ratează ocazia să vorbească—cu sinceritate și umor—despre bine-cunoscutul său fetiș, oferind comentarii care vor stârni atât amuzament, cât și controverse.

De la circ contemporan la dans, twerk, lasere, acrobații și interpretare muzicală, episodul 10 al emisiunii The Ticket promite să țină publicul lipit de ecran. Un mix care va stârni reacții, va provoca discuții și va oferi atât momente greu de privit, cât și momente greu de uitat.

Citește și: Cine sunt cei nouă finaliști The Ticket de până acum. Jurații au recunoscut ceea ce își doresc să vadă de la noii concurenți

